Des soldats russes en Ukraine. Image: keystone

Poutine veut s'emparer d'une nouvelle ville stratégique

L'Ukraine vient de perdre Vouhledar et une autre ville stratégique est désormais en danger: Koupiansk. La ligne de défense tient bon, mais la pression s'accroît.

Julian Alexander Fischer / t-online

Après une période de stagnation, l'armée russe a désormais repris sa progression vers Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine. Les troupes de Poutine ont récemment conquis la localité stratégique de Vouhledar, dans la région de Donetsk. Elles semblent maintenant se diriger vers une autre ville du nord-est: Koupiansk.

L'armée ukrainienne tient déjà tête aux soldats russes dans la région depuis sa contre-offensive de l'automne 2022. C'est là que se trouve la principale ligne de défense avant Kharkiv, ville de 1,5 million d'habitants située à environ 80 kilomètres de là. Koupiansk est divisée par la rivière Oskil, qui sert de barrière naturelle aux militaires contre les assaillants.

Moscou veut désormais mettre le grappin sur la ville. Selon le centre de réflexion Institute for the Study of War (ISW), les forces armées russes ont multiplié les attaques dans les environs de Koupiansk au cours des dernières semaines. Elles s'approchent ainsi par plusieurs côtés. La ligne de front n'a, toutefois, pas récemment évolué dans ce secteur.

Ainsi, selon les points de situation du commandement ukrainien, les Russes ont mené cinq attaques jeudi, mais sans gagner de territoire pour le moment. Kiev ne donne par ailleurs que peu d'informations sur la situation dans ce secteur.

Frappes massives

Toutefois, l'armée russe a déjà renforcé la pression sur Koupiansk depuis le début de l'année. En janvier déjà, l'ISW écrivait:

«L'armée russe pourrait intensifier ses efforts dans les semaines à venir pour conquérir cette zone proche de Kharkiv» ISW

La défense ukrainienne a résisté jusqu'à présent. Mais l'ennemi se rapproche de la ville par le nord. Selon les blogueurs militaires, les chars ne seraient plus qu'à quelques kilomètres du centre-ville.

«La Russie s'impose lentement à Koupiansk, Pokrovsk et Vouhledar. Elle menace ainsi de priver l'Ukraine de points de repère stratégiques», a écrit sur X Nico Lange, expert en politique de sécurité. Lequel ne s'attend toutefois pas à de grandes percées russes pour le moment.

Des blogueurs militaires russes font par ailleurs état de frappes massives de leurs forces aériennes sur la région. Elles auraient largué des bombes planantes FAB-500 et des bombes thermobariques ODAB-1500. Celles-ci sont particulièrement efficaces contre les cibles fortifiées, car le combustible qu'elles contiennent pénètre même dans les bunkers.

Tout comme Vouhledar, Koupiansk revêt une importance stratégique. Elle constitue un nœud ferroviaire important dans le nord-est de l'Ukraine. La ligne de chemin de fer Kharkiv-Horlivka, actuellement en grande partie hors service en raison des combats, y passe. Si le front se déplace, le trafic pourrait être rétabli. Il en va de même pour la route M03, d'où part également une nationale jusqu'aux abords de Kharkiv.

Avant la guerre, Koupiansk comptait environ 30 000 habitants. Mais elle a depuis été presque entièrement détruite et il ne reste plus que quelques courageux sur place. En 2022, Kiev avait réussi à repousser la Russie dans cette région et avait triomphé lors de la «bataille de Kharkiv». L'heure de la riposte a peut-être sonné.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)