«L'arme miracle» livrée à l'Ukraine s'est-elle tranformée en fiasco?

Il ne reste presque plus de chars allemands Leopard 2 en état de marche en Ukraine. La propagande du Kremlin fait la fête, mais d'autres véhicules ont fait leurs preuves.

Martin Küper / t-online

Ils étaient le grand espoir des Ukrainiens pour une percée sur le front contre les troupes de Poutine: les chars allemands de type Leopard 2. Mais dès l'offensive ukrainienne infructueuse de l'été 2023, il s'est avéré que l'Occident n'avait pas non plus d'«armes miracles» dans son arsenal. Entre-temps, il ne reste apparemment plus guère de Leopard 2 allemands opérationnels en Ukraine.

Sur les 18 Leopard 2 livrés par l'Allemagne, au moins 13 ont déjà été perdus. Autrement dit: détruits, gravement endommagés, abandonnés sur le champ de bataille ou capturés par les Russes. C'est ce qui ressort du dernier recensement du projet de documentation indépendant Oryx.

Cette page répertorie toutes les pertes de véhicules de combat en Ukraine, documentées par des images. Le nombre réel de pertes devrait donc être nettement plus élevé. L'Espagne a certes livré 19 Leopard 2 supplémentaires à l'Ukraine au cours de l'année, compensant ainsi les pertes, mais ces véhicules sont des modèles plus anciens que ceux livrés par l'Allemagne.

La Russie perd nettement plus de matériel de guerre

Selon «Oryx», l'Ukraine a perdu au moins 935 chars de combat et un total de 6613 véhicules militaires depuis le début de la guerre. Du côté russe, les pertes sont encore plus élevées: le Kremlin aurait déjà perdu au moins 18 015 véhicules militaires depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, dont 3396 chars de combat comme le T-72. Du point de vue ukrainien, le rapport des pertes est donc d'environ 1:3. Mais alors que la Russie peut compter sur l'énorme arsenal de l'Union soviétique, l'Ukraine dépend des livraisons d'armes de l'Ouest.

Il serait d'autant plus important pour l'Ukraine de pouvoir réparer le matériel de guerre endommagé en provenance de l'Ouest. Mais là aussi, il semble y avoir de graves problèmes. Au début de l'année, l'expert en défense Sebastian Schäfer des Verts a visité un atelier en Lituanie où les Léopards ukrainiens sont remis en état. Dans une lettre adressée aux entreprises d'armement concernées, Rheinmetall et Krauss-Maffei Wegmann, Schäfer a ensuite écrit:

«On constate malheureusement que seul un très petit nombre des chars de combat livrés peuvent encore être utilisés par l'Ukraine»

La propagande du Kremlin célèbre la perte ukrainienne

Schäfer a critiqué le fait que l'atelier en Lituanie manquait de pièces de rechange dont les véhicules blindés allemands avaient un besoin urgent. Selon Schäfer, il ne s'agissait pas seulement de réparer des dommages au combat, mais aussi «une usure technique parfois considérable due à la conduite et au tir». De plus, des tentatives de réparation par l'armée ukrainienne auraient entraîné d'autres dommages sur les véhicules.

Schäfer a recommandé de mieux former les mécaniciens sur place et de remettre en état le matériel de guerre directement en Ukraine. En effet, Rheinmetall a ouvert, en juin, une usine en Ukraine dans laquelle des véhicules blindés de combat d'infanterie de type Marder peuvent également être réparés.

Selon «Oryx», sur les 120 chars Marder envoyés par Berlin, 32 ont été perdus jusqu'à présent. Les pertes sont encore plus faibles pour les chars de combat de type Leopard 1: le gouvernement allemand avait livré 80 exemplaires du prédécesseur du Leopard 2, dont Oryx comptabilise jusqu'à présent trois pertes. Et sur les 14 obusiers blindés 2000 livrés par l'Allemagne, 13 sont encore opérationnels.

Pour la propagande russe, chaque véhicule de combat occidental détruit ou capturé est toutefois un triomphe. Les pertes de matériel de guerre allemand sont particulièrement appréciées par le Kremlin pour son inversion coupable-victime dans la guerre contre l'Ukraine. Ainsi, un propagandiste russe a commenté les images d'une martre détruite à Koursk en disant: «Comme il y a 80 ans, les chars fascistes allemands qui pénètrent en Russie brûlent».

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)