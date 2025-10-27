larges éclaircies
Guerre contre l'Ukraine

30 navires russes à haut risque repérés au large de la Finlande

This aerial picture taken on October 1, 2025 off the coast of the western France port of Saint-Nazaire shows the tanker Boracay from Russia&#039;s so-called &quot;shadow fleet&quot; suspected of being ...
Moscou contourne les sanctions grâce à sa flotte fantôme.Image: AFP

Malgré les sanctions européennes, les pétroliers russes continuent d’affluer dans la Baltique. Une trentaine d’entre eux ont été repérés dans le golfe de Finlande, alimentant un trafic opaque et dangereux.
27.10.2025, 16:1927.10.2025, 16:19

Une trentaine de pétroliers appartenant à la «flotte fantôme» russe – des bâtiments vieillissants à haut risque pour l'environnement utilisés afin de contourner les sanctions occidentales – ont été identifiés dans le golfe de Finlande en l'espace d'une semaine, a informé lundi la chaîne de télévision publique finlandaise Yle.

En l'espace d'une semaine en octobre, Yle a détecté 31 navires figurant sur la liste des sanctions de l'UE et faisant partie de cette «flotte fantôme» dans cet étroit couloir de la mer Baltique.

La Russie recourt à ces bateaux, dont il est souvent difficile de déterminer à qui ils appartiennent réellement, dans le but de poursuivre l'exportation de son pétrole brut en dépit des sanctions occidentales.

La Russie survit grâce à sa «logistique de l'ombre»

Mikko Hirvi, le responsable de la sécurité maritime au sein du corps des garde-frontières finlandais, n'est pas surpris par ce chiffre:

«Les cargaisons russes dans le golfe de Finlande sont à leur niveau d'avant-guerre, ce qui signifie que ce trafic est en grande partie assuré par la flotte fantôme»

La semaine dernière, l'Union européenne a ajouté plus de cent pétroliers sur sa liste noire dans le cadre d'un nouveau train de sanctions, interdisant à ces bâtiments d'accéder aux ports et de recevoir des services au sein de l'UE.

L'Union européenne cherche également à renforcer la capacité de ses Etats membres à effectuer des inspections sur ces navires.

Pas que du pétrole

Transportant principalement du pétrole brut, mais aussi des produits raffinés tels que l'essence et le diesel, ces bateaux desservant principalement les ports russes d'Oust-Louga et de Primorsk, sur les rives de la Baltique, constituent une «bombe à retardement pour l'environnement», selon des experts interrogés par Yle.

«Le risque d'accidents environnementaux, en particulier dans la mer Baltique et dans le golfe de Finlande, est clairement à un niveau élevé.»
Mikko Hirvi

«Cela est dû au mauvais état des vieux navires de la flotte fantôme, combiné au brouillage du GNSS», a-t-il ajouté, faisant référence à la désactivation des systèmes de suivi de la navigation.

Seuls six des bâtiments identifiés par Yle ont moins de 15 ans. Une éventuelle marée noire «pourrait se traduire par des coûts très importants» pour la Finlande, d'après le responsable de la sécurité maritime.

Face à Poutine, l'UE prépare une mesure jamais prise, même contre Hitler

La mer Baltique, semi-fermée, est entourée de pays industriels et agricoles l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Finlande, la Suède, le Danemark et les trois Etats baltes. Reliée à l'Atlantique par l'étroit détroit du Danemark, cette mer est connue pour ses eaux peu profondes et à la faible salinité, très sensibles aux changements environnementaux. (jah/afp)

Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
