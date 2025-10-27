30 navires russes à haut risque repérés au large de la Finlande
Une trentaine de pétroliers appartenant à la «flotte fantôme» russe – des bâtiments vieillissants à haut risque pour l'environnement utilisés afin de contourner les sanctions occidentales – ont été identifiés dans le golfe de Finlande en l'espace d'une semaine, a informé lundi la chaîne de télévision publique finlandaise Yle.
En l'espace d'une semaine en octobre, Yle a détecté 31 navires figurant sur la liste des sanctions de l'UE et faisant partie de cette «flotte fantôme» dans cet étroit couloir de la mer Baltique.
La Russie recourt à ces bateaux, dont il est souvent difficile de déterminer à qui ils appartiennent réellement, dans le but de poursuivre l'exportation de son pétrole brut en dépit des sanctions occidentales.
Mikko Hirvi, le responsable de la sécurité maritime au sein du corps des garde-frontières finlandais, n'est pas surpris par ce chiffre:
La semaine dernière, l'Union européenne a ajouté plus de cent pétroliers sur sa liste noire dans le cadre d'un nouveau train de sanctions, interdisant à ces bâtiments d'accéder aux ports et de recevoir des services au sein de l'UE.
L'Union européenne cherche également à renforcer la capacité de ses Etats membres à effectuer des inspections sur ces navires.
Pas que du pétrole
Transportant principalement du pétrole brut, mais aussi des produits raffinés tels que l'essence et le diesel, ces bateaux desservant principalement les ports russes d'Oust-Louga et de Primorsk, sur les rives de la Baltique, constituent une «bombe à retardement pour l'environnement», selon des experts interrogés par Yle.
«Cela est dû au mauvais état des vieux navires de la flotte fantôme, combiné au brouillage du GNSS», a-t-il ajouté, faisant référence à la désactivation des systèmes de suivi de la navigation.
Seuls six des bâtiments identifiés par Yle ont moins de 15 ans. Une éventuelle marée noire «pourrait se traduire par des coûts très importants» pour la Finlande, d'après le responsable de la sécurité maritime.
La mer Baltique, semi-fermée, est entourée de pays industriels et agricoles l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Finlande, la Suède, le Danemark et les trois Etats baltes. Reliée à l'Atlantique par l'étroit détroit du Danemark, cette mer est connue pour ses eaux peu profondes et à la faible salinité, très sensibles aux changements environnementaux. (jah/afp)