Erdogan demande à Poutine de rendre un territoire à l'Ukraine

«Ce n'est probablement pas une mauvaise chose. Mais si cela s'explique par la restriction des relations commerciales et économiques avec notre pays, alors l'économie turque aura plus à perdre qu'à y gagner.»

On a pisté l'Américain le plus important pour Trump et Harris

C’est le «vrai Américain» et il apparaît comme par magie avant chaque élection présidentielle. Ce «il» est nombreux, il a le pouvoir de faire basculer le scrutin du 5 novembre et on l’a rencontré. Ou presque.

Il est patriote, ancien combattant et parfois raciste, dans le clan républicain. Pour les démocrates, il serait exagérément humble et travailleur. C’est le citoyen parfait et la vache à lait électorale. Chaque fois que les Etats-Unis se cherchent un nouveau président, the «real American» vient truster la campagne, avec ses godasses pleines de boue, ses outils et ses phalanges usées. Vous trouvez cela un peu cliché? Ça l'est. Mais les deux candidats en ont tellement besoin que le jeu en vaut la chandelle.