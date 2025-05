Le nouveau chef des forces terrestres russes a aidé à détruire Marioupol

L'Ukraine produit toujours plus de drones de combat: voici les chiffres

Le plan russe pour écraser l’agriculture ukrainienne et la remplacer

Après le siège de Marioupol, le général Mordvitchev a dirigé plusieurs groupements de l'armée russe et ses troupes ont notamment été responsables de la prise en février 2024 d'Avdiïvka, une importante forteresse ukrainienne dans l'est du pays, selon l'agence de presse étatique russe TASS.

Selon les services de sécurité ukrainiens, le SBU, le général Mordvitchev est celui qui avait «donné l'ordre de prendre Marioupol» et qui avait mené le siège de l'usine Azovstal, où s'étaient retranchés les derniers défenseurs ukrainiens avant leur reddition. L'Ukraine avait assuré en mars 2022 avoir tué Andreï Mordvitchev lors d'une frappe.

Andreï Mordvitchev, âgé de 49 ans et né au Kazakhstan soviétique, est un militaire de carrière qui commandait la 8e armée russe lors du siège de Marioupol, dans les premières semaines de l'assaut russe contre l'Ukraine en 2022. Ce siège avait dévasté ce port ukrainien et fait un nombre de morts toujours inconnu.

Plus de «International»

L'Italie interdira des milliers de voitures et ça concerne la Suisse

Les plus lus

L'Italie s'attaque à «la plus puissante et la plus riche» mafia du pays

Les forces de l'ordre italiennes ont annoncé une importante opération contre la mafia calabraise, la 'Ndrangheta. 200 personnes sont concernées par une enquête.

L'annonce a été faite ce mercredi par les forces de l'ordre italienne. Ces dernières lancent une vaste opération contre la redoutable mafia calabraise, la 'Ndrangheta, avec 200 personnes concernées par une enquête, dont 97 visées par un mandat d'arrêt.