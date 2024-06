Comment Poutine pique des munitions à l'Occident



La République tchèque tente de coordonner l'achat de munitions pour l'Ukraine, mais la Russie détient un avantage sur le marché mondial.



Illustration des missiles ukrainiens. Keystone

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

L'initiative lancée par la République tchèque en février vise à remédier, au moins temporairement, à la pénurie de munitions d'artillerie. Le pays a trouvé jusqu'à 1,5 million d'obus sur le marché mondial pouvant être achetés et livrés à l'Ukraine. Au total, 15 pays de l'UE et de l'Otan auraient promis environ 1,6 milliard d'euros pour ce projet.



Toutefois, l'initiative tchèque se retrouve menacée. En effet, les prix ont augmenté à cause de la forte demande, mais aussi parce que la Russie s'est à son tour lancée dans la course. Selon le délégué tchèque pour la reconstruction de l'Ukraine, Tomáš Kopečný, interviewé dans le Financial Times, elle a même une longueur d'avance.



Un article de

Plusieurs pays fournissent aussi bien l'Occident et l'Ukraine que la Russie. Le facteur décisif pour la livraison des munitions? Qui peut payer le plus rapidement.



«Si vous avez l'argent pour payer plus rapidement que les Russes, alors les produits iront du côté ukrainien. Si vous n'avez pas l'argent sur votre compte, ils iront aux Russes» Tomáš Kopečný

Certains Etats n'ont pas encore payé

A ses yeux, il est donc important que les alliés occidentaux fournissent des fonds plus rapidement. En réalité, les munitions ne manquent pas. La capacité de production est disponible, mais pas en Europe. «Nous sommes en concurrence avec la Russie pour des millions de munitions. Mais nous avons besoin d'argent pour cela», a expliqué le délégué tchèque.



Les conséquences peuvent être lourdes 👇🏼 Interview «Cela signifierait l'effondrement de l'Ukraine et la fin de la guerre»

«Certains Etats n'ont pas encore versé leur contribution à ce jour». Le responsable n'est donc pas certain que les 1,5 million d'obus annoncés puissent effectivement être livrés dans les délais. Jusqu'à présent, l'argent n'a été réuni que pour 500 000 projectiles.



«Nous pourrions largement fournir trois millions d'obus - c'est seulement une question de financement» Tomáš Kopečný.

Autre problème sur le marché mondial: la qualité. Le chef du groupe d'armement tchèque Czechoslovak Group, qui est l'un des plus grands fournisseurs de munitions en Europe, met en garde le Financial Times contre la hausse des prix et la baisse de la qualité.

Son entreprise a acheté du matériel en Afrique et en Asie pour le compte du gouvernement tchèque, mais il a dû l'améliorer avant de le transmettre à l'Ukraine. Pour certains obus, il a fallu ajouter des composants de sa propre production. Il estime néanmoins que l'initiative tchèque se déroule comme prévu.



Traduit de l’allemand par Lara Lack