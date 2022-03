La Russie n'a plus que 2 semaines pour gagner la guerre, selon des experts

L'armée russe en Ukraine est en perte de vitesse. image: imago-images

Malgré de violentes attaques, l'armée russe n'a jusqu'à présent guère progressé dans son avancée en Ukraine. Un général américain affirme qu'elle ne pourra pas tenir plus de quatorze jours... sous certaines conditions.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Martin Küper / t-online

Un article de

Dans sa dernière allocution, Volodymyr Zelensky n'a pas seulement montré son habituel air combatif, mais aussi une posture des plus confiantes: «En 19 jours, l'armée russe a subi des pertes plus importantes qu'en deux guerres tchétchènes sanglantes qui ont duré des années», a déclaré le président ukrainien mardi matin.

Le président ukrainien Wolodymyr Zelensky. Image: sda

Alors que les troupes de Poutine ont déjà détruit des milliers de véhicules, des centaines d'hélicoptères et 80 avions de combat, Zelensky a, une nouvelle fois, appelé les soldats russes à se rendre.

S'agit-il d'un simple optimisme de circonstance ou la situation militaire en Ukraine pourrait-elle être réellement sur le point d'évoluer? Même les spécialistes occidentaux mettent en lumière la possibilité pour l'armée russe de bientôt atteindre un point critique dans cette guerre qui l'oppose aux troupes ukrainiennes. «L'Ukraine donne du fil à retordre à l'armée russe», a affirmé une source du ministère britannique de la Défense citée par le Daily Mail avant de signaler que, rien qu'en deux semaines, la résistance de l'Ukraine pourrait acquérir une force d'attaque bien plus considérable que celle des troupes de Poutine.

Manque de temps , d'hommes et de munitions

Le général américain Ben Hodges, qui dirige un centre d'études sur l'Europe de l'Est, s'est exprimé dans le même sens sur la chaîne MSNBC:

«Si la situation ne change pas radicalement, l'armée russe aura atteint ce soi-disant point culminant dans dix à 14 jours.»

En effet, l'armée russe se trouve, désormais, dans une guerre d'usure à laquelle elle n'était pas préparée: «Ils ont besoin de trois choses pour cela, a affirmé Hodges. Du temps, des hommes et des munitions, et la Russie n'a pas ces choses».

La condition préalable à cela est l'accélération des livraisons d'armes par l'Occident, selon le général américain: «Il s'agit maintenant d'une course contre la montre. L'Ukraine se doit de disposer de suffisamment d'armes pour pouvoir tenir le coup et continuer à détruire le matériel de guerre russe». Les Etats-Unis et d'autres pays ont déjà promis des livraisons d'armes à l'Ukraine. On ne sait pas exactement ce qui sera livré en dehors des missiles antichars et antiaériens, ni dans quelle mesure.

« Du surplace presque partout»

Selon les estimations du ministère américain de la Défense, les troupes russes n'ont guère pu progresser lundi, soit au 19e jour de la guerre en Ukraine. «Elles font du surplace presque partout», a déclaré un haut fonctionnaire cité par CNN. L'armée ukrainienne a indiqué avoir repoussé une avancée russe dans la ville portuaire de Marioupol, qui fait actuellement l'objet de combats. Environ 150 assaillants ont été tués et deux chars et plusieurs véhicules blindés ont été détruits, a annoncé l'état-major ukrainien mardi matin.

💥💥 Guerre en Ukraine: suivez le développement de la crise en direct 💥💥

L'impression d'un essoufflement de la campagne russe est étayée par les témoignages de soldats ukrainiens qui se battent à Irpin, au nord de Kiev. «Pour l'instant, c'est l'impasse», a notamment déclaré Artiem, 34 ans, cité dans le Washington Post. «Ils attaquent notre poste. Puis nous les attaquons et, là, ils repartent en courant», a-t-il également rapporté.

Le deepfake de Zelensky et Poutine 👇 Vidéo: watson

Le manque de connaissance des lieux est également un problème pour les occupants de l'Ukraine, a ajouté Artiem:

«Ils ne connaissent pas Irpin. Du coup, ils s'engagent avec leurs chars dans de petites rues et se retrouvent finalement bloqués.»

Les Ukrainiens, en revanche, peuvent, selon la même source, facilement se positionner dans les maisons afin d'attendre l'arrivée des assaillants. «En plus, ils n'ont pas assez de nourriture, d'eau et de carburant», selon Artiem qui cite des habitants dont les maisons ont été pillées par les soldats russes. «A un moment donné, ils seront fatigués et c'est là que nous les chasserons».

Sources:

Cet article a été traduit de l'allemand par mndl.