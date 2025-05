La brigade formée en France est au cœur d'un scandale en Ukraine

La formation militaire ukrainienne «Anne de Kiev», entraînée par la France, fait face à des scandales de désertions et malversations.

L'armée ukrainienne a annoncé, mardi, lancer une inspection de la brigade «Anne de Kiev», formée et équipée par la France pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe, mais qui se trouve depuis des mois au cœur de scandales concernant des malversations et désertions.

Cette unité, qui est officiellement la 155e brigade mécanisée, était destinée à être une force de combat performante de l'armée ukrainienne et célébrée par les présidents Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky comme un symbole de la coopération militaire entre Kiev et Paris.

Zelensky et Macron étaient contents de leur brigade, mais ça, c'était avant. Keystone

Mais depuis son déploiement sur le front, elle multiplie les controverses concernant des pénuries d'équipements, notamment des drones, et des abandons de poste en masse parmi ses soldats.

Le média ukrainien Ukrainska Pravda a révélé lundi que le colonel Tarass Maksimov, l'un des commandants de la brigade, était impliqué dans une affaire de paiements fictifs et d'extorsion d'argent à ses troupes.

Près de 1200 abandons

Selon ce média, la brigade fait aussi face à quelque 1200 abandons de poste, alors que ses effectifs comptent moins de 5000 soldats, dont environ la moitié ont été formés en France.

Des soldats ukrainiens dans la ville de Borodyanka près de Kiev. Image: www.imago-images.de

«Après la publication de l'article dans Ukrainska Pravda, j'ai ordonné une inspection officielle supplémentaire des faits révélés par les journalistes», a annoncé le commandant des forces terrestres Mykhaïlo Drapaty, cité par le journal.

Un porte-parole des forces terrestres ukrainiennes a confirmé mardi à l'AFP cette information mais a refusé de donner plus de détails. En janvier, un autre commandant de la brigade avait été arrêté pour des accusations d'abus de pouvoir et de désertion.

Des critiques dès le début

La brigade Anne de Kiev avait fait l'objet de critiques dans la presse dès son déploiement sur le front, l'état-major ukrainien ayant notamment été accusé d'avoir utilisé ses soldats pour «colmater les trous» dans d'autres unités.

Environ 2300 des soldats de la brigade ont été formés sur le sol français et équipés de véhicules de transport français VAB, de chars AMX-10 et de canons automoteurs Caesar, ainsi que de munitions et de missiles antiaériens et antichars.

Le président français Emmanuel Macron avait rendu visite en octobre 2024 aux soldats de la 155e brigade ukrainienne pendant leur entraînement en France. (jah/ats)