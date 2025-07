Le Royaume-Uni va abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans

Cette mesure doit stimuler la participation aux élections législatives britanniques, alors que celles de l'an dernier ont connu leur taux le plus bas depuis 2001. Image: In Pictures

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi qu'il allait abaisser l'âge du droit de vote de 18 à 16 ans pour toutes les élections au Royaume-Uni.

«Les jeunes contribuent déjà à la société en travaillant, en payant des impôts et en servant dans l'armée. Il est normal qu'ils puissent s'exprimer sur les questions qui les concernent», a déclaré la numéro 2 du gouvernement, Angela Rayner sur X.

Ce changement, qui doit encore être approuvé par le Parlement, permettra que «plus de personnes puissent s'engager dans la démocratie britannique», a-t-elle ajouté dans un communiqué. Cette nouvelle mesure permettra aux jeunes de 16 ans de voter à toutes les élections, notamment les élections législatives prévues en 2029.

Une promesse de campagne

Présentée comme une mesure de «modernisation de la démocratie britannique», elle faisait partie du programme électoral du travailliste Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024.

La réforme devrait aussi permettre de voter en s'identifiant avec une carte de crédit britannique. Les électeurs au Royaume-Uni peuvent déjà voter en présentant un passeport, un permis de conduire, une carte de transport pour personne âgées, et depuis l'an dernier une carte d'ancien combattant.

Des bulletins de vote en plein dépouillement lors d'élections locales, le 2 mai dernier, à Folkestone. Image: In Pictures

Il faut «aider le plus grand nombre de personnes à exercer leur droit démocratique», précise le communiqué du gouvernement. Selon Angela Rayner, «beaucoup trop de personnes» ont été découragées à cause de «règles» trop rigides. La participation aux élections législatives britanniques l'an dernier avait été de 59,7%, la plus basse depuis 2001.

A ce jour, seuls quelques pays autorisent les jeunes de 16 ans à voter aux élections nationales. Parmi eux, l'Autriche, qui fut le premier pays de l'Union européenne à avoir abaissé l'âge du droit de vote à 16 ans en 2007.

En Suisse, seul le canton de Glaris accorde actuellement le droit de vote (actif) aux 16‑17 ans pour les scrutins cantonaux et communaux, via vote à main levée depuis 2007. Plusieurs autres cantons, dont Neuchâtel, Genève et Jura, ont soit rejeté l’idée dans les urnes, soit l’ont étouffée en commission. (mbr/ats)