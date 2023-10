Des hommes du Hamas. dr

Poutine aurait utilisé le Hamas pour piéger l'Ukraine

Le Hamas est un proche allié de l'Iran et donc de la Russie. Moscou était-elle au courant au préalable de l'attaque contre Israël?

Martin Küper / t-online

Ce sont de graves accusations que le service de renseignement militaire ukrainien HUR porte contre la Russie. Selon elles, le Kremlin aurait transmis au Hamas des armes occidentales capturées par les troupes de Poutine en Ukraine. Dans une attaque sans précédent, l'organisation terroriste palestinienne a tué au moins 750 Israéliens et emmené des dizaines d'otages dans la bande de Gaza depuis samedi.

«La Russie profite de l'attaque des terroristes du Hamas contre Israël pour lancer une provocation à grande échelle contre l'Ukraine» HUR

Le HUR poursuit: «Selon nos constatations, la Russie a remis aux terroristes des armes capturées pendant les combats en Ukraine et fabriquées aux Etats-Unis et dans l'UE.» L'objectif de cette action est de répandre de fausses accusations contre l'Ukraine, selon les services secrets de Kiev.

Le chef du Hamas s'est rendu deux fois à Moscou

La propagande russe veut ainsi faire croire que l'Ukraine a revendu des armes fournies par l'Occident à des terroristes sur le marché noir. Le mensonge serait étayé par les déclarations d'un officier ukrainien qui a récemment trouvé refuge en Russie.

Il s'agit d'une «nouvelle provocation de l'ennemi visant à discréditer les forces armées de l'Ukraine et à mettre complètement fin au soutien militaire de notre pays par les partenaires occidentaux», écrit le HUR. Avec cette prise de position, Kiev veut manifestement anticiper cette provocation.

Jusqu'à présent, les accusations du HUR contre la Russie n'ont pas été confirmées de manière indépendante. Toutefois, les dirigeants politiques israéliens devraient également se demander si Moscou était au courant de l'attaque du Hamas ou même s'il a participé à sa planification. Le Hamas est un proche allié du régime islamique iranien, qui soutient le groupe terroriste dans la bande de Gaza par exemple par des livraisons d'armes secrètes.

En outre, le chef du Hamas Ismail Haniyya a eu des entretiens avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en septembre 2022 et en mars de cette année. Selon le Kremlin, ces rencontres avaient pour but «d'affaiblir l'Occident».

La réaction officielle de Moscou

On ne sait pas encore si et dans quelle mesure la Russie profite de la violence en Israël. Selon les experts militaires, une guerre au Proche-Orient pourrait profiter à Moscou, car elle détournerait l'attention de l'attaque russe contre l'Ukraine et mobiliserait les ressources militaires de l'Occident.

En outre, l'attention de l'opinion publique occidentale pour ce qui se passe en Ukraine pourrait diminuer, et avec elle la pression sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils fournissent des armes à l'Ukraine.

Officiellement, Moscou s'est montré inquiet après les attaques du Hamas contre Israël.

«Nous observons avec une grande inquiétude ce qui se passe autour d'Israël, au Proche-Orient» Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin

Le porte-parole du Kremlin assure qu'il existe un fort risque d'escalade dans la région et appelle les deux parties à cesser les combats. Peskov n'a pas répondu à une question des journalistes sur l'avenir des contacts de la Russie avec le Hamas.

