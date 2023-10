Des corps sur la route à proximité de Reim, le lieu de la rave-party où le hamas a commis un massacre. image: capture d'écran tf1

«Le Hamas, c'est comme Daesh»: une Suissesse installée en Israël raconte

watson a joint une Suissesse juive de 30 ans installée à Tel-Aviv, ainsi que le colonel de réserve Olivier Rafowicz, porte-parole de la Défense d'Israël qui évoque la possible formation d'une «coalition internationale». Déclarations et témoignages après les massacres de civils perpétrés par le Hamas.

Plus de «International»

Naomie est une Suissesse juive de 30 ans installée à Tel-Aviv depuis 2016. Jointe lundi par watson, elle se confie:

«On est dans un état de choc, on est bouleversés, on n’a pas de mots pour décrire l’état émotionnel dans lequel tout le pays se trouve.»

L’attaque surprise du Hamas samedi 7 octobre au pourtour de la bande de Gaza a fait 700 morts, selon le gouvernement israélien. La cruauté dont ont fait montre les assaillants, en particulier à l’endroit où se tenait une rave-party, a créé l’effroi parmi la population.

Egalement joint par watson, Olivier Rafowicz, colonel de réserve, porte-parole de la Défense d’Israël pour la presse francophone, décrit des scènes d’horreur, notamment sur le site de la rave-party:

«Il y a eu des massacres à la hache, à la mitraillette, des grenades ont été lancées sur des tentes où des jeunes avaient été regroupés de force» Olivier Rafowicz, porte-parole de la Défense d’Israël

Naomie a entendu parler de démembrements à la hache. «Je ne savais pas pour les grenades lancées sur des tentes», dit-elle. «Les sources relatives à ces descriptions sont des vidéos. Moi, je m’informe avec les médias mainstream, Haaretz, The Times of Israel, Al Jazeera», ajoute la jeune femme, une francophone de nationalité suisse et israélienne. Al Jazeera, la chaîne parfois décrite comme un relais de la propagande frériste en provenance du Qatar, l'un des bailleurs de fonds du Hamas? «Pour moi, c’est un média qui fait un travail honnête dans la région», dit-elle.

Elle milite aux côtés des Palestiniens

Le colonel Rafowicz et Naomie ont probablement peu d'idées politiques en commun. Il est le porte-parole de la Défense, elle milite à l’«extrême gauche», explique-t-elle, au sein de la formation Hadash, l'autre nom du Parti communiste israélien, qui souvent fait alliance aux élections avec des partis arabes d’Israël. Hadash prône la décolonisation des territoires occupés de Cisjordanie et la création d’un Etat palestinien.

Mais Naomie et le colonel Rafowicz sont d’accord sur un point: samedi 7 octobre, «le Hamas s’est comporté comme Daesh», le groupe terroriste islamiste qui avait créé un «califat» en Syrie et en Irak, responsable des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis.

Le porte-parole de la Défense d’Israël l’affirme:

«Ce qu’a fait le Hamas, c’est dix fois le Bataclan» – l’attentat du Bataclan avait fait 90 morts

«Nous allons gagner cette guerre, réduire à néant les capacités militaires du Hamas», annonce-t-il. Et les 100 à 150 otages aux mains du groupe islamiste? «Cela ne change rien à nos opérations», assure le colonel Rafowicz – entre-temps, le ministère de la Défense a annoncé le début du «siège» de Gaza, pas d'eau, pas de vivres, pas d'électricité, peut-être un moyen de pression en rapport avec les otages.

Alors que le gouvernement Netanyahou est aujourd’hui sous le feu des critiques pour avoir négligé le danger représenté par le Hamas, ce denier, classé comme mouvement terroriste par l’Union européenne et bientôt peut-être par la Suisse également, est désormais l’ennemi numéro 1 d’Israël. «Nous ne sommes pas en guerre contre les Palestiniens, mais contre le Hamas, qui a pris en otage la bande de Gaza», affirme le colonel Rafowicz.

Une «coalition internationale»?

Est-ce un ballon d’essai? Le porte-parole de la Défense évoque la possible constitution d'une «coalition internationale» pour venir à bout du groupe islamiste armé palestinien. Avec qui? Pas de réponse. Manière de dire qu’Israël, en fin de compte, devra aller seul au combat et qu'il ne faudra pas lui tenir rigueur du nombre de morts parmi les civils palestiniens?

A Tel-Aviv, Naomie et son groupe d’amis se sentent «abandonnés», un peu perdus.

«Nous ne nous sentons pas représentés par le gouvernement Netanyahou. Ces derniers mois, nous avons manifesté chaque semaine pour nous opposer à la réforme judiciaire qui restreint les pouvoirs de la Cour suprême. Et maintenant, ces massacres...» Naomie

Quitter Israël

Aujourd’hui, Naomie songe à quitter Israël. Après le carnage perpétré par le Hamas, elle craint «une poussée de haine contre les Palestiniens».