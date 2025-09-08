en partie ensoleillé17°
Joseph Kony jugé par contumace à la CPI après 30 ans de traque

Ce prophète sanguinaire autoproclamé est introuvable depuis 30 ans

Traqué depuis plus de trente ans en Afrique centrale, le chef rebelle Joseph Kony est jugé par contumace pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
08.09.2025, 10:3108.09.2025, 10:59
team afp, Nairobi, Kenya
L'Ougandais Joseph Kony, traqué sans succès depuis des décennies par des forces étrangères en Afrique centrale, a troqué l'aube d'enfant de chœur pour le treillis du rebelle ougandais, et semé la mort dans la région, à la tête de la cruelle Armée de résistance du Seigneur (LRA).

Son procès par contumace démarre mardi devant la Cour pénale internationale (CPI).

Créée à la fin des années 1980 avec l'objectif de renverser le président ougandais Yoweri Museveni pour le remplacer par un régime fondé sur les Dix commandements, la LRA s'est forgée une effroyable réputation à force d'enlèvements d'enfants et de mutilations de civils à grande échelle.

Joseph Kony, leader of the Lordís resistance army July 31, 2006 - Garamba park, South Sudan: Joseph Kony, leader of the Lordís resistance army LRA, wanted by the international penal court for war crim ...
Joseph Kony, le 31 juillet 2006, parc de Garamba, Soudan du Sud.Image: www.imago-images.de

Mélangeant mystique religieuse, techniques éprouvées de guérilla et brutalité sanguinaire, Kony a transformé, après les avoir kidnappés, des dizaines de milliers de garçonnets en soldats dociles et de fillettes en esclaves sexuelles.

Ce prophète autoproclamé a été chassé avec la LRA du nord de l'Ouganda en 2006 et a poursuivi ses exactions avec un contingent amaigri et désormais presque inactif de partisans en République démocratique du Congo (RDC), en Centrafrique, au Soudan et au Soudan du Sud.

Ouganda, Soudan, Soudan du Sud, République Centrafricaine, République démocratique du Congo.

Au rythme des traques menées inlassablement par les armées de la région, appuyées par une centaine de membres des forces spéciales américaines, la LRA – qui a fait au moins 100 000 morts, selon les estimations de l'ONU – a été réduite à «l'insignifiance», avaient estimé en 2017 les Etats-unis, lorsqu'ils ont retiré leur contingent de Centrafrique.

Mais les transfuges continuent de confirmer la survie de son chef, et Washington promet jusqu'à cinq millions de dollars (près de 4,3 millions d'euros) pour toute information menant à l'arrestation, au transfert ou à la condamnation du fugitif.

Un rapport d'experts de l'ONU de juin 2024 indiquait que Kony avait été contraint de quitter des bases de longue date au Soudan en raison de la guerre dans ce pays et s'était réinstallé, au moins temporairement, dans la préfecture de la Haute-Kotto en République centrafricaine.

Pouvoirs surnaturels

Les quelques éléments biographiques disponibles sur Kony proviennent d'ex-combattants de la LRA et de nombreuses ex-«épouses», ayant fait défection ou ayant été faits prisonniers ou libérés par l'armée ougandaise.

Il serait né en septembre 1961 en Ouganda selon la CPI. Issu de la minorité Acholi, on sait juste que son éducation se limite à l'école primaire. En 1987, il rejoint le Mouvement du Saint-Esprit (HSM) fondé par la rebelle messianique Alice Auma Lakwena pour combattre le président Museveni, qui venait de renverser des dirigeants issus du nord du pays.

Alice Lakwema, ex-prostituée décrite comme sa cousine ou sa tante, s'exile cette même année au Kenya et, sous la houlette de Kony, une faction du HSM devient la LRA.

Les rares photos disponibles de celui qui se fait appeler «Professeur», «Saint Père» ou «Grand Maître» par ses partisans, montrent un moustachu de taille moyenne, en treillis militaire.

Ceux qui – de gré ou de force – l'ont côtoyé, racontent qu'il régit tout, de la tactique militaire aux règles d'hygiène personnelle, terrifiant ses subalternes en affirmant recevoir ses ordres du Saint-Esprit. D'anciens proches le créditent de pouvoirs surnaturels, le disant capable de «lire dans vos pensées».

«Volonté de Dieu»

D'ex-«concubines» rencontrées par l'AFP en 2006 lui attribuent une soixantaine de femmes et au moins 42 enfants. Il «affirme exaucer la volonté de Dieu», avait raconté l'une d'elles, Evelyn, kidnappée par la LRA et forcée d'«épouser» Joseph Kony avant d'être libérée par l'armée ougandaise.

(FILES) The leader of the Lord&#039;s Resistance Army, Joseph Kony answers journalists&#039; questions on November 12, 2006 at Ri-Kwamba in Southern Sudan following a meeting with UN humanitarian chie ...
Il fait croire qu'il a des pouvoirs surnaturels.Image: POOL

Les exactions de Kony et sa politique d'enlèvements d'enfants lui ont rapidement fait perdre le soutien des populations du nord de l'Ouganda, pourtant très hostiles au gouvernement Museveni, qui déplacera de force – officiellement pour les protéger – deux millions de personnes dans le cadre de sa lutte anti-LRA.

Le procès

La terreur semée par la LRA vaudra également à Kony et quatre de ses adjoints d'être visés en 2005 par les premiers mandats jamais émis par la CPI. La juridiction entendra à partir de mardi prochain les accusations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre portées contre le chef de la LRA lors de sa toute première audience par contumace.

Kony n'est qu'exceptionnellement apparu en public. En 2006, il assurait à un journaliste occidental, un des rares étrangers à l'avoir rencontré, qu'il n'était «pas un terroriste» et combattait «pour la démocratie».

Joseph Kony first public appearance in 20 years July 28, 2006, Garamba Park, Congo: Joseph Kony, leader of the Lord Resistance Army LRA made his first public appearance in 20 years of civil war with t ...
Joseph Kony, en 2006.Image: www.imago-images.de

Ses victimes, elles, racontent avoir été forcées de mutiler ou tuer leurs amis, voisins ou proches, quelquefois en les mordant jusqu'à la mort, et parfois de boire le sang de leurs victimes dans le cadre de rites effroyables. (jah/afp)

