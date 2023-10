Plus d'infos sur la situation entre Israël et le Hamas à Gaza

Washington se prépare pour une guerre générale au Proche-Orient

En l'espace de 24 heures, 50 avions de transport américains ont atterri au Proche-Orient. Outre les Etats-Unis, la Russie et l'Iran disent aussi envisager toutes les éventualités.

Depuis plus de deux semaines, les diplomates américains au Proche-Orient tentent d'empêcher un «embrasement généralisé», soit l'extension de la guerre de Gaza aux états voisins, le Liban et la Syrie, et éventuellement l'Iran. Leur tâche devient de plus en plus ardue. De nombreux éléments indiquent, en effet, que les Etats-Unis se préparent à des situations d'urgence.