Le Hamas a menacé de suspendre les libérations ces derniers jours.

Le Hamas va libérer trois nouveaux otages

Israël attend la libération samedi de trois otages à Gaza. Il s'agit du sixième échange contre des prisonniers palestiniens depuis l'entrée en vigueur du cessez-le feu.

Israël a annoncé vendredi avoir reçu les identités de trois otages devant être libérés samedi de la bande de Gaza. Cette annonce suit le calendrier prévu par l'accord de cessez-le-feu, après plusieurs jours d'incertitude et des échanges de menaces avec le Hamas.

«Dans le cadre de l'échange de prisonniers (ndlr: prévu par l'accord de trêve avec Israël), les Brigades al-Qassam ont décidé de libérer les prisonniers (otages) israéliens suivants demain samedi», indique Abou Obeida, porte-parole des Brigades al-Qassam, dans un message diffusé sur Telegram.

Le mouvement islamiste palestinien a confirmé que trois otages israéliens allaient être libérés, dont l'un est aux mains de son allié du Jihad islamique, lors du sixième échange contre des prisonniers palestiniens depuis que les armes se sont tues le 19 janvier.

La Croix-Rouge «très inquiète»

Il s'agit de trois hommes, Sacha Trupanov, un Israélo-russe, Sagui Dekel-Chen, Israélo-américain, et Yair Horn, Israélo-argentin, selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

La Croix-Rouge s'était dite peu avant «très inquiète» du sort des otages retenus depuis 16 mois dans la bande de Gaza.

Après une médiation menée par l'Egypte et le Qatar, le Hamas s'était dit prêt jeudi à respecter le calendrier prévu par l'accord de trêve tandis qu'Israël avait exigé la libération samedi de «trois otages vivants».

La trêve, entrée en vigueur après 15 mois de guerre et pour une durée initiale de 42 jours, a déjà permis la libération de 16 otages israéliens contre 765 prisonniers palestiniens.

Une neutralité absolue

Mais lors du cinquième échange, le 8 février, le Hamas avait remis au CICR trois otages très affaiblis physiquement, lors d'une mise en scène qui avait provoqué la colère en Israël.

Le CICR, qui prône une neutralité absolue, avait alors demandé au Hamas de veiller à ce que les échanges à venir se déroulent dans un cadre plus privé et plus digne.

Le CICR s'est dit vendredi «très inquiet des conditions de vie des otages». «Les dernières opérations de libération renforcent la nécessité urgente pour le CICR d'avoir accès aux personnes retenues en otages», a-t-il déclaré sur X.

Une «promesse israélienne» obtenue

Le Hamas avait menacé de bloquer les libérations à venir en accusant Israël de plusieurs violations de l'accord, notamment d'entraver l'entrée de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien en ruines.

Selon des sources palestiniennes, les médiateurs ont obtenu jeudi une «promesse israélienne de mettre en oeuvre les dispositions du protocole humanitaire» prévues, ce qui devrait permettre l'entrée dans Gaza de préfabriqués, tentes, carburant, équipements lourds et médicaments notamment.

Les otages ont été enlevés en Israël lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre. Sur 251 personnes alors emmenées de force à Gaza, 73 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne.

Durant la première phase de la trêve, 33 otages et 1900 détenus doivent être libérés. Mais la suite du cessez-le-feu reste incertaine, alors que les négociations sur la deuxième phase, censée prendre effet début mars, n'ont toujours pas commencé.

Cette deuxième phase doit permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre, avant la dernière étape consacrée à la reconstruction de Gaza, un chantier gigantesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. (jzs/ats)