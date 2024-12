La plus ancienne tablette connue portant l'inscription des Dix Commandements de l'Ancien Testament. Sotheby's

Cette tablette en marbre a été adjugée à un prix fou

Sous le marteau de Sotheby’s, une tablette de marbre gravée des Dix Commandements, prétendument la plus ancienne au monde, a trouvé preneur pour plus de cinq millions de dollars lors d’une vente aux enchères à New York. Mais cette pièce exceptionnelle, pesant 52 kilos, n’échappe pas aux doutes quant à son authenticité, ajoutant une aura de mystère à l’histoire fascinante qui l’entoure.

L’histoire de cette tablette remonte à 1913, lorsque des travaux pour un chemin de fer sur l’actuel territoire israélien dévoilent cet objet unique, gravé en alphabet paléo-hébraïque. Ignorant sa valeur, l’ouvrier qui la déterre, l’emporte chez lui et l’utilise comme… dallage. Ainsi, pendant près de 30 ans, ce vestige biblique sert d’élément utilitaire, jusqu’à ce qu’un archéologue israélien reconnaisse son importance et l'achète.



Depuis, la pierre a voyagé à travers les époques et les continents: d’une maison en Israël à un musée de la Torah à Brooklyn, avant de rejoindre la collection privée d’un amateur éclairé, son dernier propriétaire avant la vente. A présent, Sotheby’s affirme qu’il n’existe aucun autre exemplaire complet de ce genre détenu par des particuliers. Les rares fragments similaires sont jalousement conservés dans des musées.

Un héritage controversé

La bataille pour cette tablette, qui remonterait selon Sotheby’s à une période entre l’an 300 et 800, a été féroce. Estimée initialement entre 1 et 2 millions de dollars, elle a été adjugée 4,2 millions, montant porté à 5 004 000 dollars après frais. Pourtant, les enchères ont été marquées par des doutes.

«Les objets provenant de cette région sont souvent truffés de faux» Brian Daniels, directeur des recherches au Penn Cultural Heritage Center

Même s’il reconnaît que cette pièce pourrait être authentique, d’autres, comme Christopher Rollston, spécialiste des langues anciennes, soulignent qu’il «n'y a aucun moyen de savoir» et de dater précisément un tel objet.

Pour Sotheby’s, ces interrogations ne ternissent pas l’importance de la tablette. La maison d’enchères affirme qu’elle a été étudiée par de nombreux experts et citée dans des publications scientifiques reconnues, dont la plus récente date de cette année.

Cependant, cette vente illustre les tensions récurrentes entre la valeur historique, spirituelle et marchande des artefacts religieux, en particulier ceux provenant d’une région au carrefour des civilisations et des conflits.(mbr/ats)