Homophobie

Pascal Kaiser victime d'une nouvelle agression homophobe

Le calvaire se poursuit pour l'auteur de la demande en mariage de rêve

Pascal Kaiser, infirmier et arbitre de football amateur, a subi une seconde agression homophobe à son domicile.
10.02.2026, 14:4810.02.2026, 14:48

Fin janvier, l'arbitre amateur Pascal Kaiser demandait son compagnon en mariage devant près de 50 000 personnes avant le match FC Cologne et le VfL Wolfsburg.

Un moment de joie visionné plusieurs millions de fois autour du monde grâce aux réseaux sociaux. Mais ce week-end, le jeune homme a subi une violente agression de la part de trois hommes encore non identifiés, comme nous vous l'écrivions encore ce lundi 9 février.

Malheureusement, un nouveau drame s'est déroulé dans la nuit de lundi à mardi, comme l'écrit le média Similiqueer.

«Pascal Kaiser, l’arbitre qui avait demandé son compagnon en mariage au stade de Cologne, a de nouveau été victime d’une agression homophobe devant son domicile, quelques jours seulement après une première attaque.»
Similqueer sur Instagram
Les blessures de Pascal Kaiser, agressé pour la deuxième fois en trois jours. (DR)
Cette fois, Pascal Kaiser a été battu au torse et au visage.Image: dr

Le site spécialisé SoFoot juge cette seconde agression «inqualifiable» et écrit:

«Deux individus s’en sont cette fois pris à l’homme de 29 ans. Bien que l’infirmier de profession soit sous protection judiciaire, la police est arrivée sur les lieux 30 minutes plus tard. L’arbitre, très engagé dans la lutte contre l’homophobie, a été touché au visage et au torse.»
Sa demande en mariage de rêve s'est transformée en cauchemar

Ces derniers jours la situation avait pris un tour politique lorsque Sophie Koch, la commissaire fédérale allemande aux questions LGBTQ+, a été saisie de l'affaire. Sur Instagram, elle a écrit ses mots:

« Le week-end dernier, Pascal a été victime d’un acte de violence à caractère homophobe à son domicile. Cet acte a été précédé de menaces explicites. Il a été victime d’une violence lâche et inhumaine, nous ne laisserons pas la haine de nos ennemis nous abattre»

(hun)

