International
Hong Kong

Hong Kong: le bilan de l'incendie monte à 128 morts

L&#039;incendie a ravagé plusieurs immeubles d&#039;un complexe résidentiels à Hong-Kong.
Ce qui reste des tours ravagées par l'incendie.Keystone

Le feu qui a ravagé un complexe résidentiel de Hong Kong mercredi a fait 128 morts. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après le pire incendie qu'ait connu la ville depuis des décennies.
28.11.2025, 05:5528.11.2025, 08:30

Le bilan du méga-incendie qui a ravagé le complexe résidentiel Wang Fuk Court ne cesse de s'alourdir. Le nombre de victimes s'élève désormais à 128, ont affirmé ce vendredi les autorités de Hong Kong. De nombreuses personnes manquent toujours à l'appel.

Un précédent bilan faisait état d'au moins 94 morts. Le sinistre a fait 79 blessés, ont dit les services de secours et de sécurité devant la presse. Sur les 128 personnes décédées, 89 ne sont toujours pas identifiées, ont-ils précisé.

Les pompiers ont terminé les opérations de lutte contre le feu ce vendredi matin. L'incendie s'est déclaré mercredi.

Hong Kong: le bilan du méga-incendie grimpe à 55 morts

Les policiers cherchent à savoir comment les flammes immenses ont pu se propager entre ces gratte-ciel d'habitation, dans ce territoire réputé parmi les plus densément peuplés au monde.

Solidarité

Deux Indonésiens, des employés de maison, figurent aussi parmi les morts, selon leur consulat. Parmi les personnes hospitalisées, 12 étaient dans un état critique, 29 dans un état grave et 17 stables, selon le bilan jeudi soir des autorités.

Mais le bilan des morts pourrait encore s'alourdir, le chef de l'exécutif de la ville John Lee ayant annoncé jeudi matin 279 personnes portées disparues. Les pompiers ont indiqué plus tard avoir établi un contact avec certaines de ces personnes.

Dès l'aube jeudi, une chaîne de solidarité de centaines de personnes s'est mise en place spontanément autour du site comprenant 1984 logements, et inauguré en 1983.

«C'est vraiment touchant. L'esprit de Hong Kong, c'est que quand quelqu'un est en difficulté, tout le monde lui apporte son soutien», a salué auprès de l'AFP Stone Ngai, 38 ans, l'un des organisateurs d'un poste de secours improvisé.

Enquête anticorruption

«Vu le retentissement immense dans l'opinion, un groupe de travail a été mis place pour lancer une enquête approfondie sur de possibles faits de corruption dans le grand projet de rénovation de Wang Fuk Court à Tai Po», a déclaré la Commission indépendante contre la corruption de Hong Kong dans un communiqué.

La justice hongkongaise élargit les droits des couples de même sexe

La police a annoncé avoir arrêté trois hommes, soupçonnés de «grossière négligence», après la découverte de matériaux inflammables abandonnés lors de travaux de maintenance qui ont permis au feu de «se propager rapidement».

John Lee a aussi annoncé une inspection de tous les grands chantiers de rénovation de la ville, après cet incendie survenu dans le district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong.

«Anéanti»

M. Yuen, 65 ans, qui habite là depuis plus de 40 ans, explique que beaucoup de ses voisins étaient âgés et à mobilité réduite. «Certaines personnes ignoraient qu'il y avait un incendie et ont dû être prévenues par téléphone par leurs voisins», raconte-t-il.

Hong Kong, qui compte 7,5 millions d'habitants, affiche une densité moyenne de plus de 7100 habitants au kilomètre carré. Un chiffre jusqu'à trois fois supérieure dans les zones les plus urbanisées. Avec l'exiguïté du territoire, une profusion de tours pouvant compter plus de 50 étages ont été construites.

Le président chinois Xi Jinping a exprimé ses condoléances aux victimes, ainsi que le pape Léon XIV, qui a exprimé «sa solidarité spirituelle envers tous ceux qui souffrent», «en particulier les blessés et les familles en deuil». (ats)

