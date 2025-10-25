Crash à Hong Kiong: Les boîtes noires ont été récupérées

Keystone

Crash à Hong Kong: Les boîtes noires ont été récupérées

Après un accident qui a fait deux victimes lundi, les enregistreurs de vol ont été retrouvés.

Les enregistreurs de vol des boîtes noires d'un avion-cargo impliqué dans un accident qui a fait deux morts lundi à l'aéroport de Hong Kong, ont été récupérés, ont annoncé les autorités samedi.

L'appareil, un Boeing 744, avait dévié de la piste lors de l'atterrissage, puis percuté une voiture de patrouille de sécurité avant de s'abîmer en mer.

Cet accident constitue l'un des plus graves survenus à l'aéroport international de Hong Kong, un des plus fréquentés au monde pour le fret aérien, depuis que la plateforme a commencé à fonctionner en 1998.

Deux membres du personnel de sécurité ont été tués dans l'accident, les autorités affirmant qu'ils se trouvaient dans une position sûre «en dehors de la zone de la piste».

Les autorités de l'aéroport ont déclaré samedi qu'un des moteurs et le train d'atterrissage avaient été récupérés, ainsi que les enregistreurs de données.

Après l'accident, un porte-parole d'Emirates Airlines avait indiqué à l'AFP que l'appareil était «un avion de fret loué avec son équipage et exploité par Act Airlines», une société basée à Istanbul.

Le bureau des transports et de la logistique de Hong Kong a précisé qu'il publierait un rapport d'enquête préliminaire dans un délai d'un mois. Les agences américaines et turques d'enquête sur les accidents d'aviation civile, ainsi que des experts de Boeing, participent à l'enquête. (ats/afp)