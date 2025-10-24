averses éparses
DE | FR
burger
International
avion

Vols d'Alaska Airlines suspendus à cause d'une panne informatique

Cette compagnie a suspendu ses vols à cause d'une panne

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a annoncé la suspension de tous ses vols jeudi soir aux Etats-Unis en raison d'une panne informatique, trois mois après un incident similaire.
24.10.2025, 07:1424.10.2025, 07:14

«Alaska Airlines connaît une panne informatique qui touche ses opérations. Une interruption temporaire des vols est en cours», a écrit la 5e compagnie américaine, basée à Seattle, dans un message publié sur X à 16h20 sur la côte ouest américaine (01h20 heure suisse).

L'interruption concerne aussi sa filiale Horizon Air, selon le régulateur américain de l'aviation civile (FAA). Trois heures après le début de l'incident, les usagers se plaignaient sur les réseaux sociaux d'un manque d'information.

Un avion s'abîme en mer à Hong Kong et fait plusieurs victimes

«Pas d'embarquements, pas de mise à jour de la compagnie, seulement une succession de "peut-être"», a écrit sur X un certain Jeff Lawrence, en publiant une photo de passagers attendant d'après lui de monter à bord à l'aéroport de Seattle.

Une panne informatique avait déjà cloué au sol la flotte de la compagnie le 20 juillet, pendant environ 3 heures.

En septembre 2024, Alaska Airlines avait aussi subi une panne informatique importante à Seattle, où elle a son siège, provoquant un arrêt au sol de ses avions et des retards de ses vols. La compagnie a assuré à l'époque qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque, mais d'un problème de certificat affectant plusieurs systèmes.

Tous ces incidents surviennent également après qu'un porte-bouchon – opercule condamnant une issue de secours redondante – d'un Boeing 737 Max 9 nouvellement livré s'est détachée lors d'un vol d'Alaska Airlines entre Portland (Oregon) et Ontario (Californie) en janvier 2024.

Crash d'Air India: le père d'un pilote réclame une enquête indépendante

Cette dernière est la cinquième plus grosse compagnie aérienne des Etats-Unis depuis son rachat l'an dernier de Hawaiian Airlines.

Les deux compagnies disposent d'une flotte de plus de 360 avions qui desservent environ 140 destinations, principalement dans l'ouest des Etats-Unis et dans l'archipel d'Hawaï. (sda/awp/ats/afp)

Une passion pour l'avion?
Turbulences: «Certaines compagnies épargnent davantage leurs passagers»
Turbulences: «Certaines compagnies épargnent davantage leurs passagers»
de Marine Brunner
Voici comment bien choisir votre siège dans un avion
Voici comment bien choisir votre siège dans un avion
de Manfred Schäfer
Pourquoi compenser le CO2 de votre vol n'a «aucun effet sur le climat»
2
Pourquoi compenser le CO2 de votre vol n'a «aucun effet sur le climat»
de Alberto Silini
Avion: les violentes turbulences vont devenir plus fréquentes
Avion: les violentes turbulences vont devenir plus fréquentes

Ces avions ont frôlés la catastrophe

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
2
La Poste et Coop s’invitent dans le marché des caisses maladie
3
Un concurrent de Marco Odermatt frise la correctionnelle
Cette opération humanitaire pour Gaza divise la Suisse
Le Conseil fédéral souhaite accueillir 20 enfants blessés de la bande de Gaza dans le cadre d'une action humanitaire. Les cantons doivent financer leur traitement et réagissent de manière très différente.
Fin septembre, le Conseil fédéral a annoncé que la Confédération et plusieurs cantons souhaitaient, dans le cadre d'une action humanitaire, accueillir environ 20 enfants blessés de la bande de Gaza, chacun pouvant être accompagné de jusqu'à quatre proches.
L’article