ciel couvert10°
DE | FR
burger
International
Hong Kong

Hong-Kong: Un avion Boeing-747 se crashe et fait deux morts

Un avion s'abîme en mer à Hong Kong et fait plusieurs victimes

Rescue workers approach a cargo aircraft that skidded off a Hong Kong runway on Monday, Oct. 20, 2025. (AP Photo/Chan Long Hei) APTOPIX Hong Kong Plane
Après avoir percuté un véhicule, le Boeing 744 est ensuite sorti de la piste et s'est abîmé en mer.Keystone
Un avion-cargo a percuté un véhicule au sol avant de finir sa course en mer à Hong Kong lundi à l’aube, faisant deux morts parmi le personnel aéroportuaire. Les quatre membres d’équipage ont été secourus.
20.10.2025, 05:4620.10.2025, 11:37

Deux personnes ont été tuées lundi avant l'aube à Hong Kong, quand un avion de transport de fret est sorti de la piste à l'atterrissage pour des raisons encore inconnues et a heurté un véhicule au sol, a indiqué la police. Le Boeing 744 s'est ensuite abîmé en mer.

L'aéroport international de Hong Kong est l'un des plus fréquentés au monde pour le fret aérien et l'accident est l'un des plus graves depuis que la plateforme a commencé à fonctionner en 1998.

Enquête ouverte

Le fuselage de l'appareil se trouve en partie sous l'eau, avec son dispositif d'évacuation d'urgence déployé, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP. L'avant de l'avion est au-dessus de l'eau près du rivage. La queue de l'appareil est brisée.

Une vue de l&#039;avion-cargo qui a dérapé sur une piste à Hong Kong.
Une vue de l'avion-cargo qui a dérapé sur une piste à Hong Kong.Keystone

L'avion-cargo en provenance des Emirats arabes unis «a quitté la piste nord à l'atterrissage et a traversé la clôture avant de s'écraser dans la mer» vers 04h00, a déclaré Steven Yiu, directeur exécutif des opérations aéroportuaires de l'autorité aéroportuaire de Hong Kong.

«Malheureusement, une voiture de patrouille de sécurité de l'aéroport se trouvait là à ce moment-là. L'avion est entré en collision avec la voiture de patrouille et l'a projetée dans la mer»
Steven Yiu, lors d'une conférence de presse

Des plongeurs ont extrait les deux occupants de la voiture à environ cinq mètres du rivage.

Les secours ont constaté le décès d'un homme de 30 ans sur place. Un autre, âgé de 41 ans, a succombé après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital. Les quatre personnes à bord de l'avion ont été secourues et transportées à l'hôpital.

Crash d'Air India: le père d'un pilote réclame une enquête indépendante

«Les conditions météorologiques et l'état de la piste étaient sûrs», a déclaré Steven Yiu. Un schéma produit par les autorités montre l'avion effectuant un virage brusque sur la gauche à mi-piste. L'avion n'a pas envoyé de signal d'urgence et n'a pas répondu aux appels radiodiffusés de l'aéroport, ont rapporté les autorités.

Un porte-parole d'Emirates Airlines a déclaré à l'AFP que l'appareil était «un avion de fret loué avec son équipage et exploité par Act Airlines». «L'équipage est sain et sauf et il n'y avait pas de cargaison à bord», a-t-il dit. Les services d'investigation spécialisés «vont enquêter activement sur les causes de l'accident», a dit un porte-parole du bureau de transport et de logistique.

L'aéroport de Hong Kong a commencé à exploiter une troisième piste en novembre dernier. L'agrandissement de la plateforme a coûté 142 milliards de dollars de Hong Kong (18 milliards de dollars) et a nécessité huit ans de travaux. Les promoteurs du projet disent qu'il doit préserver la compétitivité internationale de l'aéroport.

Nos 9 conseils pour voyager comme les riches quand on est pauvre

Le 747 de Boeing a démocratisé le transport aérien. L'avionneur américain a livré le dernier exemplaire de ce quadriréacteur en 2023, qui a fini par être dépassé par des appareils plus performants et économes en carburant. Il devrait toutefois continuer à voler pendant encore quelques décennies, notamment dans sa version cargo.(mbr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
2
Voici les 8 plus beaux parcs de Suisse romande à visiter cet automne
3
Comment ce célèbre lac valaisan résiste au surtourisme
Les États-Unis frappent un navire de narcotrafiquants
Le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a annoncé qu’une frappe américaine menée vendredi dans les eaux internationales avait visé un navire impliqué dans le trafic de stupéfiants.
Le chef du Pentagone Pete Hegseth a annoncé dimanche sur le réseau social X que les Etats-Unis avaient mené vendredi une nouvelle frappe sur un navire de narcotrafiquants présumés, faisant trois morts.
L’article