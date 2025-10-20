Un avion s'abîme en mer à Hong Kong et fait plusieurs victimes

Après avoir percuté un véhicule, le Boeing 744 est ensuite sorti de la piste et s'est abîmé en mer. Keystone

Un avion-cargo a percuté un véhicule au sol avant de finir sa course en mer à Hong Kong lundi à l’aube, faisant deux morts parmi le personnel aéroportuaire. Les quatre membres d’équipage ont été secourus.

Deux personnes ont été tuées lundi avant l'aube à Hong Kong, quand un avion de transport de fret est sorti de la piste à l'atterrissage pour des raisons encore inconnues et a heurté un véhicule au sol, a indiqué la police. Le Boeing 744 s'est ensuite abîmé en mer.

L'aéroport international de Hong Kong est l'un des plus fréquentés au monde pour le fret aérien et l'accident est l'un des plus graves depuis que la plateforme a commencé à fonctionner en 1998.

Enquête ouverte

Le fuselage de l'appareil se trouve en partie sous l'eau, avec son dispositif d'évacuation d'urgence déployé, ont constaté sur place des journalistes de l'AFP. L'avant de l'avion est au-dessus de l'eau près du rivage. La queue de l'appareil est brisée.

Une vue de l'avion-cargo qui a dérapé sur une piste à Hong Kong. Keystone

L'avion-cargo en provenance des Emirats arabes unis «a quitté la piste nord à l'atterrissage et a traversé la clôture avant de s'écraser dans la mer» vers 04h00, a déclaré Steven Yiu, directeur exécutif des opérations aéroportuaires de l'autorité aéroportuaire de Hong Kong.



«Malheureusement, une voiture de patrouille de sécurité de l'aéroport se trouvait là à ce moment-là. L'avion est entré en collision avec la voiture de patrouille et l'a projetée dans la mer» Steven Yiu, lors d'une conférence de presse

Des plongeurs ont extrait les deux occupants de la voiture à environ cinq mètres du rivage.

Les secours ont constaté le décès d'un homme de 30 ans sur place. Un autre, âgé de 41 ans, a succombé après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital. Les quatre personnes à bord de l'avion ont été secourues et transportées à l'hôpital.

«Les conditions météorologiques et l'état de la piste étaient sûrs», a déclaré Steven Yiu. Un schéma produit par les autorités montre l'avion effectuant un virage brusque sur la gauche à mi-piste. L'avion n'a pas envoyé de signal d'urgence et n'a pas répondu aux appels radiodiffusés de l'aéroport, ont rapporté les autorités.

Un porte-parole d'Emirates Airlines a déclaré à l'AFP que l'appareil était «un avion de fret loué avec son équipage et exploité par Act Airlines». «L'équipage est sain et sauf et il n'y avait pas de cargaison à bord», a-t-il dit. Les services d'investigation spécialisés «vont enquêter activement sur les causes de l'accident», a dit un porte-parole du bureau de transport et de logistique.

L'aéroport de Hong Kong a commencé à exploiter une troisième piste en novembre dernier. L'agrandissement de la plateforme a coûté 142 milliards de dollars de Hong Kong (18 milliards de dollars) et a nécessité huit ans de travaux. Les promoteurs du projet disent qu'il doit préserver la compétitivité internationale de l'aéroport.

Le 747 de Boeing a démocratisé le transport aérien. L'avionneur américain a livré le dernier exemplaire de ce quadriréacteur en 2023, qui a fini par être dépassé par des appareils plus performants et économes en carburant. Il devrait toutefois continuer à voler pendant encore quelques décennies, notamment dans sa version cargo.(mbr/ats)