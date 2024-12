Oui, ce montage existe. keystone / imago (montage)

Voici le point commun entre la rébellion en Syrie et Les Experts Miami

Une révolte qui secoue un pays. Une chanson de rock mythique. Un texte qui parle de révolution, d'espoirs déçus et d'un éternel retour du même. Vous reprendrez bien un peu de Won't get fooled again en ces temps d'actualité chamboulée?

La rébellion du leader d'opposition islamiste Abou Mohammed Al-Joulani a réussi: en quelques jours, la dictature sanglante du tyran Bachar al-Assad s'est écroulée. A Damas, des manifestations de joie ont éclaté et un vent de fraîcheur libératrice semble souffler sur le pays.

Enfin, à première vue.

Je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir sur une chanson qui ne semble avoir rien de politique de prime abord, mais qui évoque pourtant pleinement la révolution de manière explosive: Won't get fooled again, des Britanniques timbrés et bondissants de The Who.

La chanson 👇🏻

Ca bastonne dans les rues

C'est la chanson du générique des Experts: Miami? Oui, on sait. 😎 Et cela ne lui rend pas vraiment honneur, à vrai dire. Car les paroles de la chanson sont d'une actualité brûlante. Jugez par vous-mêmes:

We'll be fighting in the streets

With our children at our feet

And the morals that they worship will be gone Nous nous battrons dans les rues

Avec nos enfants à nos pieds

Et la morale qu'ils vénèrent aura disparu

Le peuple est dans la rue et les combats s'ensuivent. Tel le tableau La Liberté guidant le peuple, la chanson des Who datant de 1971 commence dans le chaos et la violence.

They decide and the shotgun sings the song Ils décident au chant du fusil

Le nouveau système, qui a démis la dictature, annonce de glorieux lendemains qui chantent.

I'll tip my hat to the new Constitution

Take a bow for the new revolution

Smile and grin at the change all around Je tire mon chapeau à la nouvelle Constitution

Je salue la nouvelle révolution

Je souris et grimace au changement tout autour

Qui profitera de ce changement de pouvoir brutal? Puisqu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mieux vaut se mettre à genoux et prier:

Pick up my guitar and play

Just like yesterday

Then I'll get on my knees and pray

We don't get fooled again​ Je prendrai ma guitare et je jouerai

Comme je l'ai fait hier

Puis je me mettrai à genoux et prierai

Pour qu'on ne se fasse plus avoir



L'Histoire se répète

Le renversement de pouvoir était inévitable. Il était même nécessaire:

A change, it had to come

We knew it all along

Le changement devait arriver

On le savait depuis le début



Mais l'Histoire a tendance à se répéter et un changement de régime ne représente pas forcément la fin des ennuis:

And the world looks just the same

And history ain't changed

Et le monde est toujours le même

Et l'histoire n'a pas changé



Les nouveaux arrivants sont-ils au final mieux que les précédents? Seraient-ils même pires? La situation peut rapidement se retourner contre les révolutionnaires:

I'll move myself and my family aside

If we happen to be left half-alive Je me mettrai à l'écart avec ma famille

Si on arrive à s'en sortir à moitié vivants

Yeah

La révolution est terminée. Après les combats dans les rues, l'ordre est revenu:

There's nothing in the street

Looks any different to me

And the slogans are effaced, by-the-bye Il n'y a plus rien dans la rue

Qui ne me semble pas différent

Et les slogans ont été effacés, d'ailleurs

Les choses reprennent leur place. Et les slogans propices à la révolution — comme son message? — disparaissent de murs.

And the parting on the left

Is now parting on the right

And the beards have all grown longer overnight Et il y a des scissions à gauche

Et puis des scissions à droite

Et les barbes se sont allongées du jour au lendemain

Et oui: après les promesses, la réalité revient durement frapper la politique. Les scissions et divisions s'enchaînent. Quant aux barbes qui s'allongent...

Après le «yyeeeeeaaaaahhhh» cultissime, qui évoque les meurtres les plus sordides de la Floride mais aussi l'explosion de joie des rebelles, le texte se finit par un très évocateur:

Meet the new boss

Same as the old boss​ Voilà le nouveau patron

Le même que l'ancien patron​

La révolution est morte, vive la révolution. On pourra continuer d'écouter cette chanson mythique du rock avec un plaisir lui aussi très cyclique.