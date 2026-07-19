assez ensoleillé21°
DE | FR
burger
International
Incendie

Un incendie géant brûle 12 000 hectares près de Madrid

epa13119347 A firefighting seaplane works to contain the La Mierla wildfire in Guadalajara, Spain, 18 July 2026. The blaze has burned 5,400 hectares, mostly within the Sierra Norte de Guadalajara Natu ...
Le feu de forêt, qui ravage la région de Guadalajara et notamment le parc naturel de la Sierra Norte, n'a pour l'instant pas fait de victimes.Keystone

Un incendie géant brûle 12 000 hectares près de Madrid

Les flammes continuent de ravager le centre de l’Espagne. Un important incendie près de Madrid a réduit plus de 12 000 hectares en cendres et mobilise quelque 350 pompiers et militaires.
19.07.2026, 11:3019.07.2026, 11:30

Un incendie qui s'est déclaré jeudi à une centaine de kilomètres au nord de Madrid a pris de l'ampleur, réduisant en fumée plus de 12 000 hectares, ont annoncé dimanche les autorités locales. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées.

Le feu de forêt, qui ravage la région de Guadalajara et notamment le parc naturel de la Sierra Norte, n'a pour l'instant pas fait de victimes, mais reste qualifié de «difficile» par le président régional Emiliano García-Page et les autorités locales sur X.

Environ 350 pompiers et militaires de l'UME (Unité militaire d'urgence) sont déployés sur la zone, aidés par 25 engins aériens, pour tenter de contrôler les flammes, a indiqué le poste de contrôle à la presse.

Cet incendie s'est déclaré dans une région forestière et montagneuse, qui abrite des espèces menacées d'aigles, de loups et de papillons.

A Saragosse aussi

Ce feu de forêt vient s'ajouter à celui, «loin d'être stabilisé», qui s'est déclaré mercredi près de Saragosse, dans le nord-est, et a brûlé près de 16 000 hectares selon le dernier bilan fourni samedi soir par Roberto Bermúdez de Castro, chargé des questions de sécurité au sein du gouvernement régional de l'Aragon. Cet incendie n'a pas non plus fait de victime à ce stade.

L'Espagne vient de vivre l'un des incendies les plus meurtriers de son histoire récente, un feu de forêt qui s'est déclaré en Andalousie le 9 juillet, faisant 13 morts et ravageant 7000 hectares.

Les incendies au Canada enfument l'est des Etats-Unis

En première ligne du réchauffement climatique, le pays a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues et fréquentes, avec des températures dépassant largement les 40°C, créant des conditions favorables à des feux dévastateurs.

Urgence climatique

En 2025, plus de 393 000 hectares y ont été ravagés par les flammes, selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt (Effis), le pire bilan de l'histoire récente de l'Espagne.

Près de 82 000 hectares ont été réduits en cendres depuis le début de l'année dans le pays, selon Effis.

L'an passé, «un tiers de la superficie totale brûlée en Europe» l'a été en Espagne, avait rappelé le Premier ministre Pedro Sánchez lorsqu'il s'était rendu sur les lieux du sinistre en Andalousie, insistant sur le fait que «les effets de l'urgence climatique s'aggravent» et alertant sur l'«été compliqué» à venir. (tib/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Affaire Jubilar: des ossements retrouvés
Zelensky accusé d&#039;avoir pris une «décision scandaleuse»
Zelensky accusé d'avoir pris une «décision scandaleuse»
de Thomas Wanhoff
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
Comment le Mossad a sauvé un ex-président iranien avec une Peugeot
de Renzo Ruf
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
Attaque dans une école allemande: un «manifeste de haine» découvert
de Birgit Baumann, Berlin
Thèmes
Les incendies qui ravagent Los Angeles
1 / 18
Les incendies qui ravagent Los Angeles
source: sda / ethan swope
partager sur Facebookpartager sur X
Incendie d'un car postal à Chiètres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le président argentin ne pourra pas rendre visite à Jair Bolsonaro
Javier Milei voulait profiter d'une visite au Brésil pour voir l'ex-président brésilien, désormais assigné.
La Cour suprême du Brésil a refusé samedi d'autoriser une visite du président argentin Javier Milei à l'ancien président Jair Bolsonaro assigné à résidence pour tentative de coup d'État, selon la décision obtenue par l'AFP.
L’article