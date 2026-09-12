Des habitants viennent en aide à des victimes après deux explosions à Bukavu, dans l’est de la RDC. Image d’illustration. Keystone

Un incendie sème la panique dans une école en RDC, 26 enfants tués

Le feu a déclenché une bousculade meurtrière jeudi matin à Bukavu, dans l’est du pays. Au moins 26 enfants sont morts et 25 autres ont été blessés, selon l’Unicef.

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Un incendie ayant provoqué une bousculade meurtrière dans une école de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) a coûté la vie à «au moins 26 enfants», a déclaré l'Unicef dans un communiqué publié vendredi.

Jeudi matin, vers 9 heures (09H00 Heure suisse), un incendie d'origine inconnue s'est déclaré aux environs d'un établissement scolaire de Bukavu, pendant que les enfants étaient en plein cours, selon des autorités locales.

L'incendie a provoqué un mouvement de panique et une bousculade durant laquelle plusieurs écoliers sont morts asphyxiés.

Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu (est), est tombée en février 2025 aux mains du groupe armé M23, soutenu par Kigali, qui s'est emparé de vastes pans de territoires dans l'est depuis sa résurgence en 2021 et y a établi une administration parallèle.

Située au bord du lac Kivu et connue pour ses maisons de bois typiques entassées à flanc de colline, la ville est régulièrement frappée par des incendies meurtriers.

Le drame a provoqué une vague d'émotion nationale en RDC, un pays divisé par le conflit entre Kinshasa et le M23. Le M23 a décrété vendredi un «deuil national de trois jours», et l'ouverture d'une enquête, dans un communiqué. Le groupe armé a fait état dans ce même communiqué de vingt-six morts, «dont vingt filles et six garçons».

Une cérémonie d'inhumation des victimes est prévue samedi à Bukavu, en présence des autorités du M23. Selon l'Unicef, au moins vingt-cinq enfants ont également été blessés dans la bousculade.

L'incendie a entièrement dévasté une large zone densément bâtie à flanc de colline, ne laissant que des débris de maisons calcinés, jonchés de tôles froissées, a constaté un correspondant de l'AFP jeudi. En octobre 2025, un incendie avait déjà coûté la vie à 14 personnes dont 12 enfants dans la capitale du Sud-Kivu. (tib/ats)