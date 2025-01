Ce geste d'un journaliste en direct à Los Angeles passe mal

Un détail qui n'était pas destiné à être montré aux téléspectateurs passe à l'image. Image: watson / dr

Ce journaliste a fait une gaffe «gênante» en direct

Alors qu'il couvre les incendies qui ravagent Los Angeles, un journaliste américain a utilisé un petit stratagème pour se mettre en valeur à l'antenne. Un geste jugé ridiculement narcissique en pleine catastrophe et qui ne passe pas auprès de certains internautes.

Imaginez. Vous regardez fébrilement la télé depuis le salon de votre vieille tante, à Tucson, en Arizona. Quelques heures plus tôt, vous avez fui votre maison de Los Angeles aux portes des flammes, en balançant un sac avec vos pantoufles, un sweat-shirt Harvard University, deux ou trois albums photo et votre chat terrorisé.

Vous êtes donc dans le salon de votre tante, et vous regardez la chaîne ABC. Quand soudain...

David Muir, présentateur star de cette chaîne américaine, apparaît, là, devant des bâtiments, des palmiers, des poteaux électriques ravagés par les flammes. L'incendie a fait des morts, des centaines de maisons ne sont plus que des tas de cendres, des milliers d'habitants sont évacués à la hâte, certains abandonnent même leur voiture et fuient à pied.

Pendant ce temps, David Muir, fier et vaillant, se tient bien droit, devant la caméra, prêt à inhaler de la fumée pour raconter l'horreur. Sauf qu'un détail de sa tenue, qui n'était pas destiné à être montré aux téléspectateurs, passe à l'image. Une petite erreur qui lui vaut un torrent de haine sur les réseaux sociaux.

On le voit, le détail qui tue? x

Les gens de la chaîne «horrifiés» par cette gaffe

Le présentateur a utilisé des pincettes pour resserrer sa veste dans son dos. Histoire qu'entre deux crises de larmes, les téléspectateurs qui cherchent à voir si leur maison est cramée ou non puissent admirer la musculature de David Muir.

Là 👇🏽 Vidéo: twitter

Un geste un peu narcissique, selon les internautes, et en total décalage avec la situation. Il est vrai que «votre villa brûle? Attendez, je file serrer ma veste avec des pincettes afin que vous puissiez admirer mes pecs» sonne un peu creux. Il semble en tout cas, selon le tabloïd américain Page Six qui cite «des sources» que les gens de la chaîne sont «gênés et horrifiés» par cette gaffe.

La communauté MAGA à l'attaque

Depuis ce fâcheux pincettegate, les critiques pleuvent à l'encontre de David Muir et de sa veste ajustée de manière artisanale en plein incendie. Des attaques qui proviennent pour beaucoup de la part d'Américains se revendiquant patriotes, trumpistes et autres conservateurs sur les réseaux sociaux, et qui jugent parfois les contenus d'ABC comme étant «trop progressistes».

Parmi les détracteurs de la veste à pincettes du journaliste, on trouve notamment une consœur, Megyn Kelly, une ancienne présentatrice chez Fox News, pour qui il s'agit d'une preuve de «vanité abjecte».

D'autres internautes se disent eux aussi «outrés par cet élan de narcissisme» de David Muir.

Ne pas être trop laid à l'antenne, ça se fait

Soyons clairs: qu'un journaliste se repoudre le nez avant son direct, ça se fait. Ne pas être sapé comme un ermite aux vêtements élimés pour passer à l'antenne, ça se fait. Faire un check coiffure et, au besoin, s'asperger d'un petit coup de laque pour faire tenir cette saloperie de mèche rebelle en place, ça se fait.

Le coup des pincettes en plein incendie dévastateur? Peut-être était-ce un brin exagéré. Notons qu'on pardonnerait sans doute plus volontiers à David Muir d'être tiré à quatre épingles, ou quatre pincettes, s'il couvrait la Fête de la Tulipe à Morges ou les Fifres et Tambours de Savièse.