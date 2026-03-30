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Incendie

Ce club allemand a brûlé: pourquoi un Crans-Montana a été évité

Environ 750 personnes ont pu être évacuées à temps, évitant un drame, tandis qu’une enquête est ouverte pour déterminer l’origine du sinistre.
Environ 750 personnes ont pu être évacuées à temps.Image: X

«C'était comme Crans-Montana»: pourquoi il n'y a pas eu de victimes dans ce club

Un violent incendie a ravagé une boîte de nuit allemande dans la nuit de samedi à dimanche. Certains éléments font penser à l'incendie du Constellation
30.03.2026, 11:2030.03.2026, 13:32

Un drame majeur a été évité ce week-end à Kehl, ville allemande à la frontière française. Environ 750 personnes dansaient et fêtaient dans une discothèque, le K Club, lorsqu'elle s'est embrasée.

Trois mois après le catastrophique incendie de Crans-Montana, les premiers éléments pointent des similitudes entre ces deux affaires. Et quelques différences qui expliquent l'absence de victimes, à l'exception de trois individus pris en charge par les secours, non pas pour des blessures, mais pour «leur état de stress», rapporte l'agence de presse allemande DPA.

Si les causes précises sont encore inconnues, certains témoignages sont éclairants et tissent des liens avec le Constellation.

Incendie dans une discothèque en Allemagne

A BFMTV, un employé explique sous couvert d'anonymat que le feu aurait pris avec des bougies scintillantes:

«Ce qu'il s'est passé, c'était au VIP à l'envoi des bouteilles, donc la même situation qui s'est passée en Suisse. Le plafond a pris feu.»

Un client décrit:

«Je tourne ma tête vers le DJ et je vois que ça a pris feu, qu'il avait un extincteur dans les mains. J'ai regardé où il y avait une porte de sortie, derrière moi, il y en avait une, je n'ai pas cherché une seconde de plus et je suis sorti directement»

Et tout est allé très vite, l'employé explique que les nombreuses sorties de secours ont été salvatrices. L'employé interrogé poursuit:

«On a évacué les 750 personnes en l'espace de 3 minutes 50, 4 minute»

Une autre cliente salue l'attitude des collaborateurs du K Club auprès du média strasbourgeois Dernières Nouvelles d'Alsace:

«D'un coup on a entendu, il y a le feu! Il y'a eu plusieurs annonces en allemand, en français et en anglais qui nous demandaient d'évacuer. Le staff a super bien géré. Ils nous ont rassurés. L'évacuation s'est déroulée super vite. Le staff était là pour guider tout le monde. Il n'y a pas eu de mouvement de panique, de piétinement. Honnêtement ils ont été géniaux».

Mais pour la clientèle, Crans-Montana vient tout de suite en mémoire:

«Au bout de quelques secondes, j’ai vu le feu se propager sur le plafond. Tout est allé très vite. On avait l’impression de revivre les scènes que l’on avait vues à Crans-Montana.»
Le «gentil» pompier de Crans-Montana était un imposteur

Dans la nuit du samedi au dimanche, près de 80 pompiers ont été déployés pour lutter contre les flammes. Une enquête est en cours pour déterminer avec certitude les causes du sinistre. (hun)

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