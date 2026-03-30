«C'était comme Crans-Montana»: pourquoi il n'y a pas eu de victimes dans ce club
Un drame majeur a été évité ce week-end à Kehl, ville allemande à la frontière française. Environ 750 personnes dansaient et fêtaient dans une discothèque, le K Club, lorsqu'elle s'est embrasée.
Trois mois après le catastrophique incendie de Crans-Montana, les premiers éléments pointent des similitudes entre ces deux affaires. Et quelques différences qui expliquent l'absence de victimes, à l'exception de trois individus pris en charge par les secours, non pas pour des blessures, mais pour «leur état de stress», rapporte l'agence de presse allemande DPA.
Si les causes précises sont encore inconnues, certains témoignages sont éclairants et tissent des liens avec le Constellation.
A BFMTV, un employé explique sous couvert d'anonymat que le feu aurait pris avec des bougies scintillantes:
Un client décrit:
Et tout est allé très vite, l'employé explique que les nombreuses sorties de secours ont été salvatrices. L'employé interrogé poursuit:
Une autre cliente salue l'attitude des collaborateurs du K Club auprès du média strasbourgeois Dernières Nouvelles d'Alsace:
La discothèque le K Club ravagée cette nuit par un incendie près de Strasbourg. pic.twitter.com/5aHSS3MoUq— Medave Prod (@medaveprod) March 29, 2026
Mais pour la clientèle, Crans-Montana vient tout de suite en mémoire:
Dans la nuit du samedi au dimanche, près de 80 pompiers ont été déployés pour lutter contre les flammes. Une enquête est en cours pour déterminer avec certitude les causes du sinistre. (hun)