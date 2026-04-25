Des centaines de pompiers luttent contre des incendies de forêt

Samedi, des centaines de pompiers et plusieurs hélicoptères étaient mobilisés pour lutter contre de violents incendies de forêt dans la région d'Iwate, au nord du Japon.

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Le feu a ravagé tout un quartier à Oita, au Japon. Keystone

Des centaines de pompiers luttaient samedi contre des feux de forêts dans le nord du Japon où les autorités ont appelé plus de 3200 personnes à évacuer leur domicile, ont indiqué des responsables gouvernementaux.

Samedi matin, les incendies dans les zones montagneuses de la région d'Iwate avaient ravagé environ 700 hectares depuis leur déclenchement trois jours plus tôt, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.

Une imposante colonne de fumée, dont l'odeur pouvait être ressentie à 30 kilomètres à la ronde, s'élevait dans la vallée proche de la ville d'Otsuchi, dans la région d'Iwate, tandis que deux hélicoptères larguaient de l'eau sur la forêt en feu.

Des camions de pompiers ont arrosé la forêt située près des habitations proches du feu.

Une dizaine d'hélicoptères et 1300 pompiers, ainsi que les forces d'autodéfense du Japon vont être mobilisés samedi, indique encore le communiqué, qui précise également qu'au moins huit immeubles ont brûlé, mais que tous les résidents ont pu évacuer.

«Nous mettons tout en oeuvre pour éteindre (les incendies) [...] et nous vous tiendrons informés» dans le courant de la journée, a rapporté un responsable de la préfecture d'Iwate à l'AFP

«En fin de compte, j'espère vraiment qu'il va pleuvoir»

«En fin de compte, j'espère vraiment qu'il va pleuvoir», a déclaré un habitant d'Otsuchi à la chaîne publique NHK.

Des hivers de plus en plus secs ont accru le risque d'incendies de forêt: le plus important qu'ait connu le Japon depuis plus d'un demi-siècle s'était déclaré début 2025 dans la ville d'Ofunato, dans la même région d'Iwate, brûlant 2900 hectares. (dal/ats/afp)