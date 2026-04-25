beau temps21°
DE | FR
burger
International
Incendie

Des centaines de pompiers luttent contre des incendies de forêt

Des centaines de pompiers luttent contre des incendies de forêt

Samedi, des centaines de pompiers et plusieurs hélicoptères étaient mobilisés pour lutter contre de violents incendies de forêt dans la région d'Iwate, au nord du Japon.
25.04.2026, 13:4025.04.2026, 13:40
Le feu a ravagé tout un quartier à Oita, au Japon.
Le feu a ravagé tout un quartier à Oita, au Japon.Keystone

Des centaines de pompiers luttaient samedi contre des feux de forêts dans le nord du Japon où les autorités ont appelé plus de 3200 personnes à évacuer leur domicile, ont indiqué des responsables gouvernementaux.

Samedi matin, les incendies dans les zones montagneuses de la région d'Iwate avaient ravagé environ 700 hectares depuis leur déclenchement trois jours plus tôt, ont indiqué les autorités locales dans un communiqué.

Une imposante colonne de fumée, dont l'odeur pouvait être ressentie à 30 kilomètres à la ronde, s'élevait dans la vallée proche de la ville d'Otsuchi, dans la région d'Iwate, tandis que deux hélicoptères larguaient de l'eau sur la forêt en feu.

Des camions de pompiers ont arrosé la forêt située près des habitations proches du feu.

Une dizaine d'hélicoptères et 1300 pompiers, ainsi que les forces d'autodéfense du Japon vont être mobilisés samedi, indique encore le communiqué, qui précise également qu'au moins huit immeubles ont brûlé, mais que tous les résidents ont pu évacuer.

«Nous mettons tout en oeuvre pour éteindre (les incendies) [...] et nous vous tiendrons informés» dans le courant de la journée, a rapporté un responsable de la préfecture d'Iwate à l'AFP

«En fin de compte, j'espère vraiment qu'il va pleuvoir»

«En fin de compte, j'espère vraiment qu'il va pleuvoir», a déclaré un habitant d'Otsuchi à la chaîne publique NHK.

Des hivers de plus en plus secs ont accru le risque d'incendies de forêt: le plus important qu'ait connu le Japon depuis plus d'un demi-siècle s'était déclaré début 2025 dans la ville d'Ofunato, dans la même région d'Iwate, brûlant 2900 hectares. (dal/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
1
«Le but n'est pas de nous garder en prison»: il raconte la torture en Syrie
de Alyssa Garcia
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
Benjamin Netanyahou a été soigné en secret
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
En Ukraine, le prince Harry reproduit une action mythique de Lady Di
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
Cette innovation ukrainienne bouleverse l’approvisionnement militaire
de Thomas Wanhoff
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
La Chine voit la guerre de Trump comme «un moteur du déclin» américain
de Bojan Stula
Thèmes
Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Séisme au large de la Crète
Une secousse de magnitude 5,8 est survenue ce vendredi matin au sud-est de la ville grecque d'Ierapetra.
Un séisme de magnitude 5,8 s'est produit vendredi au large des côtes de la Crète, en Grèce, a indiqué l'institut géologique américain USGS.
L’article