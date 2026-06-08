++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

Donald Trump a exhorté lundi l'Iran et Israël à cesser de tirer «immédiatement», après la reprise des attaques directes entre les deux pays pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.



Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes ont de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv sans qu'aucun blessé ne soit déploré à ce stade.



Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.



«Israël et l'Iran doivent immédiatement arrêter de tirer», a exhorté sur son réseau Truth Social le président américain, qui cherche une sortie à un conflit très impopulaire aux Etats-Unis, à l'approche des élections de mi-mandat.