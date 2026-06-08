++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

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L'Iran annonce un arrêt de l'opération contre Israël

Suivez en direct les dernières infos sur le conflit entre Israël et l'Iran, avec l'implication des Etats-Unis, qui embrase le Moyen-Orient.
08.06.2026, 14:1908.06.2026, 14:23
Team watson
Team watson
  • Israël et les Etats-Unis ont commencé à bombarder l'Iran le 28 février. Téhéran riposte en frappant Israël et de nombreux pays du Golfe.
  • Très rapidement, la guerre s'est élargie au Liban, qu'Israël a bombardé à de nombreuses reprises.
  • Un cessez-le-feu est conclu le 8 avril 2026, mais il ne permet pas la levée du blocus du détroit d'Ormuz ni la fin des combats au Liban entre Israël et le Hezbollah.
  • Le 8 juin, l'Iran et Israël ont recommencé à s'attaquer mutuellement pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
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14:10
L'Iran annonce un arrêt de l'opération militaire contre Israël
Le commandement des forces armées iraniennes a annoncé lundi l'arrêt des frappes contre Israël. Cela alors que les deux pays avaient repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve du 8 avril.

L'Iran a «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. «En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée», ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.
13:21
Trump appelle Israël et l'Iran à l'arrêt «immédiat» des hostilités
Donald Trump a exhorté lundi l'Iran et Israël à cesser de tirer «immédiatement», après la reprise des attaques directes entre les deux pays pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois.

Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes ont de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv sans qu'aucun blessé ne soit déploré à ce stade.

Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.

«Israël et l'Iran doivent immédiatement arrêter de tirer», a exhorté sur son réseau Truth Social le président américain, qui cherche une sortie à un conflit très impopulaire aux Etats-Unis, à l'approche des élections de mi-mandat.
11:48
L'Iran a ciblé en représailles un complexe pétrochimique en Israël
Les Gardiens de la Révolution ont déclaré lundi avoir lancé des frappes de représailles contre un complexe pétrochimique en Israël, après une attaque contre un site iranien par l'armée israélienne.

Les Gardiens «ont lancé des frappes contre des installations industrielles similaires à Haïfa», ont-ils déclaré dans un communiqué, avertissant Israël que s'attaquer à des sites énergétiques était «un jeu dangereux» qui risquait d'étendre le conflit au reste du Moyen-Orient.


Les débris d'un missile balistique iranien, le 8 juin 2026.

L'armée israélienne a mené lundi matin des frappes sur le site pétrochimique de Mahshar, ville portuaire du sud-ouest de l'Iran donnant sur le Golfe.
11:47
Iran: puissante explosion entendue à Téhéran
Une puissante explosion a été entendue lundi matin à Téhéran par un journaliste de l'AFP, sans que l'origine ne soit dans l'immédiat connue, au moment où l'Iran et Israël attaquent leurs territoires respectifs.

Cette explosion, qui s'est produite vers 11h30 (10h00 suisses), a fait trembler les locaux du ministère des affaires étrangères dans le centre de Téhéran, où un journaliste de l'AFP assistait à une conférence de presse.

Des détonations liées à l'activation du système de défense antiaérienne ont également été entendues, a ajouté le journaliste de l'AFP.
11:46
Israël dit avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran
Israël a indiqué lundi avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran, après des tirs de missiles contre son territoire.

«Il y a peu de temps, des dizaines d'avions de combat de l'armée de l'air israélienne (...) ont mené une frappe de grande envergure contre des systèmes de défense stratégiques» en Iran, a rapporté l'armée israélienne dans un communiqué, précisant que ces systèmes avaient été détruits.

Selon l'armée, ils avaient récemment été déployés à travers le pays «dans le cadre des efforts du régime pour rétablir ses capacités de détection et de défense».
11:46
L'Iran dit poursuivre les pourparlers avec les Etats-Unis
L'Iran a assuré lundi que les efforts de médiation du Pakistan pour mettre fin à la guerre avec les Etats-Unis se poursuivaient malgré la reprise des hostilités avec Israël et des frappes réciproques.

«Les consultations diplomatiques se poursuivent naturellement en toutes circonstances», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, ajoutant que «la République islamique a fait preuve d'une retenue extraordinaire» depuis les entorses au cessez-le-feu du 8 avril.
11:45
Israël dit avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran
Israël a indiqué lundi avoir frappé et détruit des systèmes de défense en Iran, après des tirs de missiles contre son territoire.

«Il y a peu de temps, des dizaines d'avions de combat de l'armée de l'air israélienne (...) ont mené une frappe de grande envergure contre des systèmes de défense stratégiques» en Iran, a rapporté l'armée israélienne dans un communiqué, précisant que ces systèmes avaient été détruits.

Selon l'armée, ils avaient récemment été déployés à travers le pays «dans le cadre des efforts du régime pour rétablir ses capacités de détection et de défense».
11:45
Les hostilités auront des conséquences sur les pourparlers
L'Iran a estimé lundi que la reprise des hostilités au Moyen-Orient aura des conséquences sur les pourparlers en cours avec les Etats-Unis en vue d'une paix durable dans la région.

«Il est tout à fait naturel que le processus diplomatique engagé pour mettre fin à cette guerre imposée (contre l'Iran, NDLR) soit affecté», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, lors d'une conférence de presse à Téhéran à laquelle assiste l'AFP.
11:45
Yémen: les Houthis interdisent la navigation des navires israéliens
Les rebelles houthis du Yémen, qui soutiennent l'Iran dans la guerre contre les Etats-Unis et Israël, ont revendiqué lundi une attaque de missiles contre Israël, tout en affirmant interdire la navigation de ses navires en mer Rouge.

«Les forces armées yéménites ont lancé un barrage de missiles visant des sites sensibles de l'ennemi israélien», a affirmé dans un communiqué le porte-parole militaire des rebelles, Yahya Saree, annonçant également «une interdiction totale de la navigation israélienne en mer Rouge».

«Tout mouvement ennemi sera considéré comme une cible militaire légitime», et «nous répondrons à l'escalade par l'escalade», a-t-il ajouté.
7:58
Sites pétrochimiques et militaires visés
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir mené des frappes sur le site pétrochimique de Mahshar, ville portuaire du sud-ouest de l'Iran donnant sur le Golfe, après des tirs iraniens contre le territoire israélien.

De son côté, l'Iran a déclaré frapper en Israël les bases militaires de Nevatim et Tol Nof.

«L'opération a été menée en réponse à l'attaque de missiles perpétrée par le régime sioniste (...) contre plusieurs sites de radar situés à trois endroits différents» en Iran, ont indiqué dans un communiqué les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique.

Nevatim (sud d'Israël) et Tel Nof (centre) sont deux bases majeures.
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