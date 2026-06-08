++EN DIRECT++ Frappes sur l'Iran et ripostes

Le commandement des forces armées iraniennes a annoncé lundi l'arrêt des frappes contre Israël. Cela alors que les deux pays avaient repris leurs attaques directes pour la première fois depuis la trêve du 8 avril.
L'Iran a «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. «En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée», ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.
L'Iran a «infligé une sévère riposte» à Israël après son bombardement de la banlieue sud de Beyrouth, ont-elles déclaré dans un communiqué. «En conséquence, la cessation de l'opération est annoncée», ajoutent les forces armées, tout en menaçant de représailles plus fortes en cas de nouvelles frappes israéliennes sur le Liban.