«On veut entrer partout»: le RN a une stratégie pour les élections 2026

Le parti d'extrême droite compte frapper fort aux prochaines élections municipales françaises. Et pour cela, il s'appuie sur une stratégie qui peut s'avérer très efficace.

Gabriel BOUROVITCH, france / afp

Pour engranger un maximum de gains aux prochaines élections municipales, le Rassemblement national aligne un nombre record de listes sous ses propres couleurs, mais le parti à la flamme avance aussi ses pions derrière des candidats, avec ou sans étiquette, identifiés comme sympathisants.

Au RN, il y a la campagne officielle. Celle du «premier parti de France», qui se targue d'être en lice dans au moins 650 communes aux scrutins des 15 et 22 mars. Démonstration de son ancrage croissant sur le territoire, avec un vivier qui lui permet de présenter plus de 20 000 noms au suffrage universel, au risque de fâcheuses erreurs de casting.

Et puis il y a la campagne masquée. Celle d'une formation consciente de ses limites et pragmatique. A l'image de cette députée qui justifiait dès l'automne de s'appuyer sur des maires sortants:

«Beaucoup d'élus locaux sont pour nous, dans ma circonscription au moins un tiers nous soutiennent, pas besoin de mettre des listes en face.»

En fin d'année, le parti a proposé une «charte d'engagement» pour ces édiles souvent sans étiquette partisane. Une offre donnant-donnant: le soutien de l'appareil en échange d'un vote aux sénatoriales et d'un parrainage à la présidentielle. Deux mois plus tard, aucun bilan chiffré ne permet d'en mesurer le succès, ou l'échec.

Aucune importance pour cet autre parlementaire, puisque «la charte c'est pour ceux qui veulent le soutien et qui l'affichent, c'est différent de ceux qui ne veulent pas perdre». Avec ceux-là, par le passé «on a déjà fait "tu me prends cinq, six gars et je te mets pas de liste RN en face".»

«Mon intérêt, c'est d'avoir des grands électeurs et des relais locaux», reconnaît cet élu. Tous les moyens sont donc bons:

«C'est une stratégie d'entrisme, on veut entrer partout»

Le RN et ses 150 000 encartés

Un responsable national admet l'existence d'arrangements, mais en réponse aux sollicitations émanant du terrain. Ce dirigeant du RN l'assure:

«On met en relation nos adhérents avec des maires, qui nous demandent si on a des gens à mettre sur leurs listes, parce que c'est parfois difficile de trouver des forces vives.»

Au-delà de ses 150 000 encartés revendiqués, le mouvement d'extrême droite peut aussi compter sur ses millions d'électeurs. A tel point que «dans certaines communes je monte des listes face à d'autres listes où je sais qu'il y a des gens qui votent pour nous», relate un élu du Grand Est.

Plutôt à droite qu'à gauche, a priori. Ce qui explique que «localement on a des candidats LR qui nous font la danse du ventre», jubile ce cadre qui savoure son nouveau rôle de faiseur de rois:

«S'il y a de bons profils qui sont prêts à travailler avec nous, le but n'est pas de les éliminer.»

Même constat d'un rapport de force à l'avantage du RN, pour cette tête de liste dans une grande ville qui observe qu'à certains endroits «les maires LR savent que s'ils n'ont pas notre soutien plus ou moins explicite, ils ne pourront pas être réélus». Un motif de satisfaction renforcé d'un sentiment de revanche:

«Maintenant qu'ils ont besoin de nous pour gagner, on n'est plus si infréquentables.»

Pour toutes ces raisons, le parti peut espérer une percée électorale, dont l'ampleur se mesurera pleinement aux sénatoriales de septembre prochain. «On verra des sénateurs RN dans des départements où officiellement ils n'ont pas de maire», pronostique Emeric Bréhier, directeur de l'Observatoire de la vie politique à la fondation Jean Jaurès.

Le phénomène s'est déjà produit au dernier renouvellement de la chambre haute en 2023, quand Aymeric Durox a été élu en Seine-et-Marne à la surprise générale, avec 413 grands électeurs alors que le RN n'avait obtenu qu'une poignée de conseillers municipaux dans ce département trois ans plus tôt.