Des inondations font 84 morts à Sumatra

Des pluies torrentielles se sont abattues depuis plusieurs jours sur la grande île indonésienne de Sumatra. Au moins 84 personnes ont perdu la vie.

Le bilan des inondations et glissements de terrain qui ont frappé la grande île indonésienne de Sumatra est monté à 84 morts, ont annoncé vendredi des responsables des services de secours. Des dizaines de personnes sont toujours recherchées.

Le vaste archipel de l'ouest indonésien, ainsi que ses voisins la Malaisie et la Thaïlande, a été frappé par de fortes précipitations, qui ont causé des dizaines de morts dans la région ces derniers jours.

«Selon le bilan établi ce matin [vendredi], le bilan s'élève à 62 morts et 95 blessés», a indiqué un porte-parole de la police de Sumatra nord, ajoutant qu'«au moins 65 personnes sont toujours recherchées» dans sa localité.

«Notre priorité reste l'évacuation et l'assistance. Nous espérons que le temps s'améliorera afin que nous puissions déployer un hélicoptère sur place», a-t-il ajouté alors que de nombreux accès routiers sont coupés.

Cyclone en vue

A Sibolga, la ville la plus touchée, plus de 30 personnes sont mortes, a-t-il encore indiqué. Dans la province voisine de Sumatra-Ouest, au moins 22 personnes sont décédées et 12 autres sont portées disparues, selon l'agence locale de gestion des catastrophes.

Des pluies torrentielles se sont abattues depuis plusieurs jours sur les provinces de Sumatra-Ouest et Nord ainsi que sur la province d'Aceh, à l'extrémité occidentale de la grande île, provoquant inondations, glissements de terrain et d'importants dégâts aux infrastructures.

La situation dans la ville de Padang.

Dans cette province d'Aceh, près de 1500 personnes ont été évacuées, selon l'agence locale de gestion des catastrophes. Des coupures d'électricité ont été constatées dans certaines parties de la province, selon un journaliste de l'AFP.

Selon l'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, un cyclone baptisé Senyar s'est formé mercredi et pourrait provoquer de nouvelles conditions météorologiques extrêmes dans certaines parties de la région, notamment Aceh et le nord de Sumatra, au cours des prochains jours. (ats)