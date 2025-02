Il a enquêté sur le scandale Ruag et raconte l'envers du décor

L'établissement, malgré ses tentatives de camouflage, peut néanmoins se consoler. Finalement, quoi de plus logique pour une école Waldorf, qui prône la créativité et l'expression libre, que d’avoir sur son toit une œuvre aussi… imposante qu’audacieuse? (jah)

En effet, si l'on en croit les données, cette fois, de Google Earth. L'œuvre phallique est apparue entre mars et juillet 2022. Notons que la dernière actualisation date de juin 2024...

Mais tous ces efforts n'y changeront rien. En effet, sur Internet, la fresque demeure visible. En cause? La mise à jour des images satellites de Google, qui s’effectue, malheureusement pour notre école, à des intervalles relativement longs.

Revenons à notre toit. La direction de l'école est restée silencieuse aux appels de nombre de nos confrères et s'est refusée à tout commentaire. Toutefois, selon Bild, des travaux auraient été entrepris et l'œuvre en partie recouverte depuis sa découverte.

C’est le journal Bild qui a repéré l’image sur Google Maps, dévoilant ainsi l’ampleur du graffiti. Au-delà de sa taille impressionnante, le dessin témoigne d’un certain souci du détail: son auteur semble avoir pris le temps de peaufiner son œuvre. En se basant sur l’échelle fournie par le célèbre site, le calcul est sans appel: le dessin s’étend sur environ 25 mètres de long. Pour votre culture générale, sachez que c'est 164 fois plus grand que la taille moyenne d'un vrai membre viril en érection (pour ceux qui sont mauvais en maths, la moyenne est donc de 15,2 centimètres).

Le président serbe de Bosnie ira en prison: «C'est un verdict honteux»

Le dirigeant serbe de Bosnie, Milorad Dodik, a été condamné mercredi à un an de prison et à l'interdiction d'exercer ses fonctions pendant six ans, pour avoir refusé de tenir compte des décisions du haut représentant international chargé de superviser l'accord de paix dans ce pays divisé des Balkans.

Il s'agit d'un procès sans précédent car aucun autre responsable politique local n'a été jugé pour cette infraction. Il est aussi considéré comme un test pour le pouvoir central fragile de la Bosnie coiffant les deux entités autonomes, serbe et croato-musulmane.