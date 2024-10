Un couple (très) amoureux paralyse Melbourne

Le ministre australien des Transports Danny Pearson explique comment les inondations ne sont pas dues au vandalisme, mais à la passion. Screenshot: 7News Australia

Ce ministre explique comment des ébats sexuels ont paralysé Melbourne

A Melbourne, des ébats amoureux ont déclenché une inondation et perturbé tout le réseau ferroviaire. Le ministre des Transports n'a pu retenir son rire face à la situation.

Julian Seiferth / t-online

Plus de «International»

Un article de

Un incident insolite a paralysé une partie des transports publics à Melbourne la semaine passée. Deux gares centrales, Melbourne Central et Flagstaff, ont dû être évacuées suite à une inondation causée par l'activation d'un système anti-incendie dans une cage d'escalier, rapporte notamment The Guardian.

Une caméra de sécurité a tout filmé

Au début, les autorités ont pensé à du vandalisme. Mais après vérification des images de la société ferroviaire Metro et de la police, la cause s'est avérée bien plus surprenante: un couple aurait eu des rapports dans la cage d'escalier, endommageant un arroseur, déclenchant ainsi l'inondation.

Le ministre des Transports de l'État de Victoria, Danny Pearson, a expliqué, les larmes aux yeux, que l'arroseur avait été activé suite à une «action irréfléchie» du couple. Avec un sourire, il a ajouté:

«Il semble qu'une cage d'escalier ne soit pas l'endroit le plus approprié»

Vidéo: twitter

L'incident a provoqué l'évacuation des gares et de lourdes perturbations sur l'ensemble du réseau ferroviaire, affectant notamment les milliers de spectateurs du concert d'Olivia Rodrigo à la Rod Laver Arena. Le trafic a été perturbé jusque tard dans la nuit.

Une affaire «sérieuse» malgré tout

La police a diffusé les photos des deux suspects et sollicite l'aide du public pour les identifier, soulignant qu'ils pourraient être impliqués dans des «dommages criminels à la propriété». Pearson, malgré son amusement visible, a assuré que l'affaire est prise très au «sérieux», ajoutant que l'inondation avait causé des dégâts importants aux infrastructures, avec des coûts conséquents. Mais le sérieux du sujet n'a pas empêché le ministre de rire à plusieurs reprises.

Cet incident cocasse a fait grand bruit à Melbourne, autant pour ses circonstances étonnantes que pour son impact sur les transports de la ville.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)