Cette phrase d’Obama sur les aliens affole le web

Invité d’un podcasteur américain, Barack Obama a évoqué l’existence d’aliens. Face au buzz, l’ancien président a dû clarifier ses propos.

L’ancien président américain Barack Obama était l’invité du podcasteur et commentateur politique américain Brian Tyler Cohen lorsqu’il a été interrogé sur l’existence des extraterrestres.

A la question de savoir si les aliens existent, Obama a répondu brièvement: «Il y en a, mais je ne les ai pas vus et ils ne sont pas détenus dans la zone 51.» Il faisait ainsi allusion à une célèbre théorie du complot selon laquelle la zone 51, une base aérienne secrète située dans le Nevada, cacherait des extraterrestres.

La séquence 👇 Vidéo: instagram

Obama s'explique

Plusieurs médias ont repris ces propos, déclenchant un vif écho en ligne. Face à l’ampleur des réactions, l’ancien chef de la Maison-Blanche a jugé nécessaire de publier une mise au point afin de clarifier sa déclaration. Il écrit:

«J’ai essayé de rester dans l’esprit de la séquence, mais puisque cela a suscité de l’attention, permettez-moi de préciser. Statistiquement, l’univers est si vaste que les probabilités sont élevées qu’il existe de la vie ailleurs. Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons été visités par des extraterrestres sont faibles, et je n’ai vu, durant ma présidence, aucun élément indiquant que des extraterrestres aient établi un contact avec nous. Vraiment!»

Selon le Guardian, des documents rendus publics en 2013 montrent que le site secret a effectivement servi à tester des projets du gouvernement américain, notamment les programmes de surveillance aérienne U-2 et Oxcart.

Au cours du même entretien, Barack Obama a également évoqué l’ICE (la police fédérale de l’immigration), le chanteur Bad Bunny, l’élection présidentielle de 2028 ainsi que la vidéo à caractère raciste publiée par Donald Trump. Il estime qu’en ligne, il se déroule une «Clownshow».