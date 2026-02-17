Cette phrase d’Obama sur les aliens affole le web
L’ancien président américain Barack Obama était l’invité du podcasteur et commentateur politique américain Brian Tyler Cohen lorsqu’il a été interrogé sur l’existence des extraterrestres.
A la question de savoir si les aliens existent, Obama a répondu brièvement: «Il y en a, mais je ne les ai pas vus et ils ne sont pas détenus dans la zone 51.» Il faisait ainsi allusion à une célèbre théorie du complot selon laquelle la zone 51, une base aérienne secrète située dans le Nevada, cacherait des extraterrestres.
La séquence 👇
Obama s'explique
Plusieurs médias ont repris ces propos, déclenchant un vif écho en ligne. Face à l’ampleur des réactions, l’ancien chef de la Maison-Blanche a jugé nécessaire de publier une mise au point afin de clarifier sa déclaration. Il écrit:
Selon le Guardian, des documents rendus publics en 2013 montrent que le site secret a effectivement servi à tester des projets du gouvernement américain, notamment les programmes de surveillance aérienne U-2 et Oxcart.
Au cours du même entretien, Barack Obama a également évoqué l’ICE (la police fédérale de l’immigration), le chanteur Bad Bunny, l’élection présidentielle de 2028 ainsi que la vidéo à caractère raciste publiée par Donald Trump. Il estime qu’en ligne, il se déroule une «Clownshow».