La Zone 51 n’est manifestement pas le meilleur endroit pour survivre à une attaque d’aliens. image: getty, montage: watson

Voici quels Etats résisteraient le mieux à une attaque d’aliens

Qui l’eût cru? Selon une récente étude, si les extraterrestres venaient à nous attaquer par surprise, le célèbre désert de la Zone 51 serait le moins apte à se défendre. Voici le classement des Etats américains les mieux armés pour gérer l’arrivée (agressive) des petits hommes verts.

La Zone 51, célèbre base militaire secrète située dans le désert du Nevada, accueille des millions de touristes chaque année pour une seule et unique raison: les extraterrestres. Le moindre troquet, la moindre station-service des environs fait son beurre sur le dos d’une éventuelle invasion d’aliens.

C’est donc en toute logique que l’on imaginait la région fin prête à gérer l’atterrissage d’un escadron de soucoupes volantes, le long de l’Extraterrestrial Hwy (qui porte réellement ce nom). Hélas, selon une récente étude réalisée par la société GIGACalculator, le Nevada serait le pire coin des Etats-Unis si l’on veut survivre à une attaque d’aliens. Avec un score de survie de 5,28 sur 10, l’Etat de Las Vegas fait donc peine à voir, tout en bas de ce classement. Pourquoi?

«Le divertissement dynamique de Vegas offre peu de protection, avec 75% de son territoire classé comme désert. Et l’Etat a un climat chaud et subtropical auquel beaucoup auraient du mal à survivre s'ils étaient frappés par une invasion» Selon GIGACalculator, qui a réalisé cette étude

Pour établir cet étrange classement, GIGACalculator s’est concentré sur des facteurs tels que «le nombre d'observations d'OVNI dans chaque Etat, l'accès à la nourriture et à l'eau, le nombre de professionnels de la santé et de scientifiques, la présence militaire, la densité de population et les endroits où se réfugier et se cacher».

Il est vrai que le Nevada, une fois loin de la Strip de Vegas, est d’abord une immense étendue de rien, parfois à des kilomètres d’une source d’eau ou d’un hôpital. Une poignée de touristes habillés comme dans le film Mars Attacks risque de ne pas faire avancer le schmilblick. Car il faut savoir que les auteurs de cette étude refusent de partir du principe que les extraterrestres viendront en paix, avec une bonne bouteille de rouge et des chocolats dans leurs valises.

Coucou, la forêt touffue de Virginie! image: shutterstock

C’est pourquoi la Virginie trône au sommet du classement, avec une note honorable de 8,06. Pour GIGACalculator, la raison coule de source: «La Virginie compte le troisième plus grand nombre de militaires, avec 17 pour 1 000 habitants. Il est également le neuvième Etat le plus boisé, avec 0,63 % de son territoire couvert par la forêt pour se protéger».

Plus étonnant: «La Virginie est surnommée The mother of presidents, avec huit présidents américains qui sont nés ici, ce qui offre un potentiel d'informations privilégiées sur la vie extraterrestre en cas d'invasion» GIGACalculator

En gros, comme dans les films, les habitants de Virginie pourront donc également compter sur la proximité de la Maison-Blanche pour survivre (et sauver le monde au passage). Les responsables de ce service de modélisation mathématique se sont amusés à nous dévoiler les datas qu’ils ont récoltées pour fabriquer leur classement. On y apprend donc que la Virginie abrite 3,13 observations d’ovnis pour 10 000 habitants.

Le meilleur Etat à ce jeu-là n’est autre que le Vermont, avec 9,51 observations d’ovnis pour 10 000 habitants. Ce qui n’a pas pour autant aidé cette paisible et très verte région du nord-est des Etats-Unis à prendre la première place. Sur la troisième marche du podium, le Massachusetts pourrait facilement survivre à une invasion d’aliens grâce à... ses neurones.

«L'Etat abrite certains des esprits les plus brillants d'Amérique, avec des étudiants de Harvard et du MIT qui affluent dans les rues» GIGACalculator

Le classement complet des Etats pouvant survivre aux extraterrestres:

Virginie Alabama Massachusetts New York Minnesota Floride Wisconsin Caroline du Nord Alaska Georgie Texas Kentucky Maryland Pennsylvanie Dakota du Sud Ohio Michigan Illinois Main Tennessee New Jersey Hawaii Arkansas Missouri Kansas Louisiane Colorado Rhode Island Mississippi Dakota du Nord Californie Virginie-Occidentale Iowa Connecticut Indiana Washington Vermont Delaware Montana Wyoming Nouveau-Mexique New Hampshire Caroline du Sud Oklahoma Utah Oregon Nebraska Arizona Idaho Nevada

Vous voulez éplucher toutes les données de cette étude? Cliquez sur le petit alien: 👽