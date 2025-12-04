en partie ensoleillé
Jeffrey Epstein

Les nouvelles images de l'île d'Epstein sont «troublantes»

Vidéo: watson

Les nouvelles images de l'île de l'horreur d'Epstein sont «troublantes»

Des élus démocrates ont dévoilé des photos et vidéos inédites de l’île de Jeffrey Epstein, accentuant la pression sur l’administration Trump pour qu’elle publie tous les documents liés au financier accusé de graves crimes d'ordre sexuel.
04.12.2025, 12:5804.12.2025, 12:58

Des élus démocrates au Congrès américain ont rendu publiques mercredi des photos et vidéos de l'île appartenant au criminel sexuel Jeffrey Epstein et de sa résidence au cœur des accusations d'exploitation sexuelle à son encontre.

Les élus déclarent dans un communiqué avoir reçu ces documents à la suite d'une requête du 18 novembre auprès des services judiciaires des îles Vierges américaines, territoire des Etats-Unis dans les Caraïbes, où Jeffrey Epstein possédait deux îles.

Une question de transparence

L'une d'elles, nommée Little St James, était utilisée comme l'une de ses principales résidences et serait le lieu, selon l'accusation, où il aurait agressé sexuellement plusieurs femmes et filles mineures.

Trump dit avoir signé la loi pour rendre public le dossier Epstein

Le financier avait été retrouvé mort en 2019 dans sa cellule, d'un suicide, selon les autorités, avant son procès pour crimes sexuels.

Les dix photos et quatre vidéos, qualifiées d'«inédites», montrent notamment des chambres de la villa en question, une pièce avec des équipements de dentisterie, ou encore des vues de l'extérieur de la luxueuse résidence.

Et voici les photos:

1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
Dans le communiqué, l'élu démocrate Robert Garcia, membre de la commission de surveillance à la Chambre, qui enquête depuis plusieurs mois sur l'affaire et de possibles manquements des autorités, a déclaré:

«Ces nouvelles images offrent un aperçu troublant du monde de Jeffrey Epstein et de son île»
«Nous publions ces photos et vidéos pour garantir la transparence publique dans notre enquête et pour aider à assembler le tableau complet des crimes horribles d'Epstein.»

Il a également appelé le président Trump à «rendre publics dès maintenant tous les documents» sur le financier new-yorkais.

Robert Garcia, lors d&#039;une conférence sur l&#039;affaire Epstein.
Robert Garcia, lors d'une conférence sur l'affaire Epstein.Image: Imago

Les élus démocrates disent aussi avoir reçu des documents de J.P. Morgan et Deutsche Bank, deux banques qui avaient fait affaire avec Jeffrey Epstein, et avoir l'intention de les rendre publics «dans les jours qui viennent» après examen.

L'administration Trump dans l'inconfort

La publication de ces nouvelles images intervient au moment où l'administration Trump est sous pression pour publier tous les documents en sa possession sur Jeffrey Epstein, à la suite de l'adoption au Congrès mi-novembre d'une loi en ce sens.

Le ministère de la Justice a jusqu'au 19 décembre pour ce faire, et trois élus démocrates ainsi que deux républicains ont écrit mercredi à la ministre Pam Bondi pour lui demander une réunion portant sur quels «obstacles de procédure pourraient interférer» avec la publication des documents. Un moyen de faire pression publiquement sur la ministre pour s'assurer que la date limite sera respectée.

Les démocrates accusés de fabriquer un «faux récit sur Epstein»

Après avoir promis durant sa campagne victorieuse de 2024 des révélations fracassantes, Donald Trump exhorte ses partisans depuis plusieurs mois à tourner la page, en qualifiant l'affaire de «canular» monté en épingle par l'opposition démocrate. (afp)

Thèmes
Video: watson
Video: watson
