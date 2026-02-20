Le secrétaire général de l'ONU António Guterres souhaite structuré la question sur l'intelligence artificielle. Keystone

L'ONU lance une commission sur le «contrôle humain» de l'IA

L'intelligence artificielle va être surveillée de près par l'ONU. Son secrétaire général, António Guterres, par le biais d'une commission sur le contrôle humain.

Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a souhaité vendredi «moins de battage et moins de peurs» autour de l'intelligence artificielle (IA). Il a annoncé la création d'une commission de l'ONU pour se pencher sur le «contrôle humain» de cette technique.

En marge du sommet mondial sur l'IA à New Dehli, Guterres explique:

«La science informe mais les humains décident. Notre but est de faire du contrôle humain une réalité technique, pas un slogan»

Il a ainsi annoncé la formation d'une commission de 40 scientifiques internationaux «pour compléter nos connaissances sur l'IA et évaluer ses vrais effets sur les économies et les sociétés pour que tous les pays, quelle que soit leur capacité en IA, aient la même clarté».

«Nous fonçons dans l'inconnu»

«Si nous voulons que l'IA serve l'humanité, notre politique ne peut se fonder sur des paris, sur du battage ou de la désinformation. Nous avons besoin de faits que nous pouvons croire et partager», a insisté M. Guterres.

Il a poursuivi:

«Quand nous comprendrons ce que les systèmes peuvent faire et ne pas faire, nous pourrons prendre des mesures pour mettre en place des protections plus intelligentes et adaptées aux risques»

«Nous fonçons dans l'inconnu. L'innovation liée à l'IA avance à la vitesse de la lumière et dépasse notre capacité collective à la comprendre et encore plus à la gouverner», a insisté le patron de l'ONU. «Le message est simple: moins de battage, moins de peurs, plus de faits et de preuves», a-t-il conclu.

Quatrième du genre, le sommet de New Delhi réunit dirigeants politiques et tout le gratin du secteur technologique pour se pencher sur l'impact de l'IA. Il doit accoucher d'une déclaration commune dans la journée. (sda/ats/afp)