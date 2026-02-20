ciel couvert
DE | FR
burger
International
Intelligence artificielle

L'ONU lance une commission sur l'IA

epa12685484 Secretary-General of the United Nations Antonio Guterres speaks during the United Nations&#039; observance of the International Day of Commemoration in memory of the victims of the Holocau ...
Le secrétaire général de l'ONU António Guterres souhaite structuré la question sur l'intelligence artificielle.Keystone

L'ONU lance une commission sur le «contrôle humain» de l'IA

L'intelligence artificielle va être surveillée de près par l'ONU. Son secrétaire général, António Guterres, par le biais d'une commission sur le contrôle humain.
20.02.2026, 08:3520.02.2026, 08:35

Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a souhaité vendredi «moins de battage et moins de peurs» autour de l'intelligence artificielle (IA). Il a annoncé la création d'une commission de l'ONU pour se pencher sur le «contrôle humain» de cette technique.

En marge du sommet mondial sur l'IA à New Dehli, Guterres explique:

«La science informe mais les humains décident. Notre but est de faire du contrôle humain une réalité technique, pas un slogan»

Il a ainsi annoncé la formation d'une commission de 40 scientifiques internationaux «pour compléter nos connaissances sur l'IA et évaluer ses vrais effets sur les économies et les sociétés pour que tous les pays, quelle que soit leur capacité en IA, aient la même clarté».

«Nous fonçons dans l'inconnu»

«Si nous voulons que l'IA serve l'humanité, notre politique ne peut se fonder sur des paris, sur du battage ou de la désinformation. Nous avons besoin de faits que nous pouvons croire et partager», a insisté M. Guterres.

Il a poursuivi:

«Quand nous comprendrons ce que les systèmes peuvent faire et ne pas faire, nous pourrons prendre des mesures pour mettre en place des protections plus intelligentes et adaptées aux risques»

«Nous fonçons dans l'inconnu. L'innovation liée à l'IA avance à la vitesse de la lumière et dépasse notre capacité collective à la comprendre et encore plus à la gouverner», a insisté le patron de l'ONU. «Le message est simple: moins de battage, moins de peurs, plus de faits et de preuves», a-t-il conclu.

Quatrième du genre, le sommet de New Delhi réunit dirigeants politiques et tout le gratin du secteur technologique pour se pencher sur l'impact de l'IA. Il doit accoucher d'une déclaration commune dans la journée. (sda/ats/afp)

Plus d'articles sur l'intelligence artificielle:
Ados dénudées avec l'IA: le problème touche aussi les écoles suisses
1
Ados dénudées avec l'IA: le problème touche aussi les écoles suisses
de Vroni Fehlmann
Claude déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux
Claude déclenche une onde de choc sur les marchés mondiaux
de Lara Knuchel
L'IA vient de percer ce secret de l'Histoire romaine
L'IA vient de percer ce secret de l'Histoire romaine
Ce collier rempli d'intelligence artificielle inquiète
Ce collier rempli d'intelligence artificielle inquiète
de Jonathan WIJAYARATNE, paris
Thèmes
Les Ray-Ban de Meta débarque en Europe mais sans intelligence artificielle
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le lynchage de Quentin pulvérise la stratégie de Mélenchon
La mort de Quentin, un jeune homme d'extrême droite tombé sous les coups d'antifascistes d'extrême gauche, percute de plein fouet les ambitions de LFI et de son chef Jean-Luc Mélenchon. En France, le chaos est en avance sur le calendrier.
La stratégie de conflictualisation du débat public poursuivie ces dernières années par La France insoumise (LFI) de Jean-Luc Mélenchon semble avoir atteint ses limites. Ou alors son but. Ce, avant même l’élection présidentielle de 2027, dont le leader Insoumis espérait qu’elle constitue une bascule en sa faveur face à la victoire présentée comme inéluctable du Rassemblement national. Le chaos dont devait jaillir la lumière d’une nouvelle France portée par LFI et son chef n’était pas prévu pour maintenant, mais pour dans un peu plus d’un an.
L’article