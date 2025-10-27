pluie modérée
DE | FR
burger
International
Intempéries

L'ouragan Melissa fait trembler les Caraïbes

L&#039;ouragan Melissa fait trembler les Caraïbes
Keystone

L'ouragan Melissa fait trembler les Caraïbes

Le cyclone est passé en catégorie maximale et s'apprête à frapper les Caraïbes avec des «vents destructeurs» et des «inondations catastrophiques».
27.10.2025, 11:3227.10.2025, 11:32

L'ouragan Melissa a été élevé lundi à la catégorie maximale dans les Caraïbes. Il menace notamment la Jamaïque, Haïti ainsi que la République dominicaine de «vents destructeurs» et d'«inondations catastrophiques» dans les 48 heures à venir.

«Melissa est maintenant un ouragan de catégorie 5. Les vents destructeurs, les marées de tempête et des inondations catastrophiques s'aggraveront progressivement en Jamaïque tout au long de la journée et jusqu'à ce soir», a indiqué lundi sur son site internet le Centre national américain des ouragans (NHC).

L’ouragan Melissa atteint la catégorie 4 et menace la Jamaïque de pluies «catastrophiques»

L'épicentre de l'ouragan «devrait passer près ou au-dessus de la Jamaïque ce soir et mardi, traverser le sud-est de Cuba mardi soir, et se diriger vers le sud-est des Bahamas mercredi», a estimé le NHC, basé à Miami aux Etats-Unis.

Déjà quatre victimes

Melissa a déjà fait quatre morts au cours de la semaine: trois en Haïti et un en République dominicaine, où un adolescent est en outre porté disparu.

Le NHC a fait état de vents allant jusqu'à 260 kilomètres par heure et de vagues «hautes et destructrices». La vitesse relativement faible de l'ouragan, d'environ 6 km/h, préoccupe les experts, car les pluies et glissements de terrain qu'il provoque risquent de durer plus longtemps.

Children play in a street flooded by rains caused by Tropical Storm Melissa in Santo Domingo, Dominican Republic, Friday, Oct. 24, 2025. (AP Photo/Ricardo Hernandez) Dominican Republic Extreme Weather
Les effets de Melissa à Saint-Domingue.Keystone

«Des inondations éclair catastrophiques et de nombreux glissements de terrain sont probables», a estimé le NHC.

Les habitants des zones touchées «devront rester à l'abri chez eux pour jusqu'à deux ou trois jours, voire davantage pour les populations qui seraient isolées par les inondations catastrophiques», avait auparavant souligné, lors d'un bulletin vidéo, le directeur adjoint du NHC, Jamie Rhome.

Il avait prévenu que les conditions en Jamaïque allaient «se détériorer très, très rapidement dans les prochaines heures».

Neuf provinces en vigilance rouge

Melissa pourrait provoquer des précipitations allant jusqu'à un mètre dans certaines régions de la Jamaïque et de l'île d'Hispaniola où se trouvent Haïti et la République dominicaine.

Neuf des 31 provinces du pays sont en vigilance rouge pour des risques d'inondations subites, de crues et de glissements de terrain.

En Haïti, «d'importants dégâts matériels et l'isolement des populations sont probables», a expliqué lundi le NHC, évoquant aussi le risque de conséquences majeures sur l'archipel des îles Turques-et-Caïques, un territoire britannique.

Melissa se trouvait lundi à 9H00 GMT à environ 205 kilomètres au sud de Kingston, la capitale jamaïcaine, et à 505 kilomètres au sud-ouest de Guantanamo, à Cuba. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
de Niels Anner, copenhague
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
de Lea Maurer
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
de Renzo Ruf, Washington
Affaire Grégory: pourquoi la grand-tante est mise en examen
Affaire Grégory: pourquoi la grand-tante est mise en examen
Thèmes
Les dégâts de l'ouragan Milton en Floride
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un ex de Coop fait des révélations sur les caisses automatiques
2
«Quotidien» se moque des seniors suisses à Lausanne
3
Pourquoi le chômage sera coupé en Suisse à Noël
Crash à Hong Kong: Les boîtes noires ont été récupérées
Après un accident qui a fait deux victimes lundi, les enregistreurs de vol ont été retrouvés.
Les enregistreurs de vol des boîtes noires d'un avion-cargo impliqué dans un accident qui a fait deux morts lundi à l'aéroport de Hong Kong, ont été récupérés, ont annoncé les autorités samedi.
L’article