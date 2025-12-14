Bolivie: trois morts et huit disparus après une «crue historique»
La crue «historique» du Rio Piraí a fait trois victimes en Bolivie. «Elles ont été retrouvées, piégées, ensevelies dans des amas de bois, et il y aurait huit autres personnes portées disparues», a déclaré samedi le vice-président, Edmand Lara.
Des familles ont été contraintes de se réfugier sur les toits de leur habitation, en raison de la rapide montée des eaux.
Période des pluies
La mairie d'El Torno, la localité touchée dans le département de Santa Cruz, a assuré que la priorité serait de porter secours par hélicoptère aux personnes coincées sur les toits et même dans des arbres.
Un haut fonctionnaire a décrit des pluies hors du commun, qui ont provoqué une «crue historique» dans la région. Elles ont même conduit à l'effondrement d'un pont sur la rivière.
La saison des pluies commence généralement en novembre et dure jusqu'en avril dans le pays sud-américain. Sur la période novembre 2024 à avril dernier, 51 personnes sont mortes en raison des intempéries, selon des données officielles. (ats/afp)