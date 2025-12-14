Bolivie: trois morts et huit disparus après une «crue historique»

Au moins trois personnes sont mortes et huit autres sont portées disparues en Bolivie après la crue impressionnante d'une des grandes rivières du pays. Elle a débordé à la suite de pluies diluviennes.

Plus de «International»

Les secours s'affairent dans la région d'El Torno, en Bolivie. Keystone

La crue «historique» du Rio Piraí a fait trois victimes en Bolivie. «Elles ont été retrouvées, piégées, ensevelies dans des amas de bois, et il y aurait huit autres personnes portées disparues», a déclaré samedi le vice-président, Edmand Lara.

«La boue a recouvert des maisons entières, des gens ont pratiquement perdu tous leurs animaux et leurs effets personnels» Le vice-président bolivien

Des familles ont été contraintes de se réfugier sur les toits de leur habitation, en raison de la rapide montée des eaux.

Période des pluies

La mairie d'El Torno, la localité touchée dans le département de Santa Cruz, a assuré que la priorité serait de porter secours par hélicoptère aux personnes coincées sur les toits et même dans des arbres.

Un haut fonctionnaire a décrit des pluies hors du commun, qui ont provoqué une «crue historique» dans la région. Elles ont même conduit à l'effondrement d'un pont sur la rivière.

Dans le reste de l'actu internationale ⬇️ Une fusillade fait deux morts dans une université américaine

La saison des pluies commence généralement en novembre et dure jusqu'en avril dans le pays sud-américain. Sur la période novembre 2024 à avril dernier, 51 personnes sont mortes en raison des intempéries, selon des données officielles. (ats/afp)