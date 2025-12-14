Une fusillade fait deux morts aux États-Unis

Une fusillade fait deux morts dans une université américaine

Des tirs sur le campus de l'université Brown, dans le nord-est, ont fait deux morts et neuf blessés samedi. L'auteur de la fusillade court toujours.

Sur les neuf étudiants blessés, huit l'ont été grièvement, mais sont dans un état stable, a déclaré le maire de Providence, capitale du petit Etat de Rhode Island (nord-est).

«C'est, hélas, un jour comme la ville de Providence et l'Etat du Rhode Island priaient pour qu'il n'arrive jamais» Le maire

Une référence aux drames réguliers provoqués par les armes à feu à travers les Etats-Unis.

Plus tard dans la soirée, on a appris que l'auteur des coups de feu n'avait pas encore été appréhendé et que plus de 400 membres des forces de l'ordre avaient été déployés.

Vêtements sombres et masque

A 22h00 samedi soir (04h00 dimanche en Suisse), l'ordre de rester confiné à l'intérieur de bâtiments restait en vigueur pour la zone autour de l'université. Selon un responsable de l'établissement Brown, les tirs ont eu lieu dans le bâtiment d'ingénierie et de physique, où se déroulaient des examens.

La police a rendu publique une vidéo, sur laquelle l'auteur présumé des faits sort du bâtiment, vêtu d'habits sombres. Des témoins ont rapporté qu'il portait également «un masque de camouflage gris», a précisé le chef adjoint de la police de Providence, appelant des témoins à apporter toute information utile à l'enquête. Aucune arme n'a été retrouvée pour l'instant.

Donald Trump a déclaré sur son réseau social Truth Social avoir été informé de la situation et que la police fédérale, le FBI, était sur place.

A son retour à la Maison-Blanche après avoir assisté à un match de football américain universitaire, il a réagi: «Quelle chose terrible. Tout ce que nous pouvons faire pour le moment, c'est prier pour les victimes», a-t-il ajouté.

Fléau récurrent

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par ce moyen le plus élevé de tous les pays développés.

Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés au port d'arme, garanti par la constitution. En 2024, plus de 16 000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.

L'histoire américaine récente est jalonnée de tueries, sans qu'aucun lieu de la vie quotidienne ne semble à l'abri, de l'entreprise à l'église, du supermarché à la discothèque, de la voie publique aux transports en commun (ats/afp).