Sait-on vraiment pourquoi l'âge rend faible face au Covid?

Petit rappel 👇

Le génome humain est composé de 23 paires de chromosomes: 22 paires formées chacune de deux exemplaires d'un même chromosome (notés de 1 à 22), de même taille, et une paire de chromosomes sexuels (notés X et Y, dont la taille diffère), qui déterminent le sexe. Les femmes possèdent une paire de chromosomes X, tandis que les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y.