La 5e vague frappe l'Europe, quelle est son ampleur? Réponse en 6 graphiques

Ce pétrolier peut exploser à tout moment et ce désastre pourrait vous toucher

Une marée noire de grande ampleur est sur le point de surgir au large des côtes du Yémen. Les risques pour que de graves répercussions atteignent la Suisse n'ont jamais été aussi importantes.

L'un des plus grands pétroliers du monde gît actuellement dans la mer Rouge. En très mauvais état, il contient plus d'un million de barils de pétrole à bord. Les risques pour que le navire explose ou coule sont extrêmement importants. Les effets seraient dévastateurs et se propageraient probablement jusqu’en Suisse.

Ce pétrolier, nommé «F.S.O Safer», est progressivement devenu une menace pour le commerce mondial. Et c'est un récent article paru dans le magazine The New Yorker qui a notamment …