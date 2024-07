Elbridge Colby pourrait bien avoir un rôle majeur à jouer si Trump est élu en novembre. images: getty et dr, montage: watson

Interview

Un conseiller influent de Donald Trump met en garde l'Europe

Alors que l'Otan fête son anniversaire à Washington, le stratège républicain Elbridge Colby réfléchit à l'avenir du pacte. Dans un entretien qu'il nous a accordé, il affirme que l'Europe devra assumer elle-même la défense du continent.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Plus de «International»

L'Otan est en fête. Le sommet anniversaire de l'alliance de défense, fondée il y a 75 ans avec la signature du Pacte de l'Atlantique Nord, a débuté mardi à Washington. Le président américain Joe Biden a déclaré au secrétaire général sortant de l'Otan, Jens Stoltenberg, qu'il laissait derrière lui une alliance «plus forte, plus intelligente et plus énergique» qu'il y a dix ans.

Mais si l'on en croit un stratège influent du parti républicain, l'Otan telle que nous la connaissons est révolu. Elbridge Colby, qui pourrait occuper un poste influent en matière de politique de sécurité en cas de second mandat de Donald Trump, est d'avis que la Chine représente désormais le plus grand danger pour la sécurité des Etats-Unis.

L'objectif politique le plus important de Washington devrait donc être de stopper l'ascension de la Chine en tant que superpuissance asiatique - sans pour autant provoquer une Troisième Guerre mondiale, comme l'a déclaré Colby mardi lors d'une conférence de penseurs nationaux-conservateurs à Washington.

Elbridge Colby, allié stratégique de Donald Trump. Image: Digital

En effet, la plus grande économie du monde pourrait tout à fait perdre un tel échange belliqueux, qui se déclencherait probablement autour de Taïwan, explique l'homme de 44 ans. Les forces armées américaines manquent de matériel moderne et de personnel bien formé.

Elbridge Colby déclare donc: «Nous ne devons pas dominer la Chine. Mais nous devons faire en sorte que la Chine ne puisse pas nous dominer»

Il s'agit de subordonner à cet objectif tous les autres buts stratégiques poursuivis par Washington durant le mandat du président Biden. Cela inclut la fin du soutien monétaire à l'Ukraine, car les Etats-Unis ne peuvent plus se permettre de livrer des armes. Et cela implique un repositionnement de l'Otan, qui avait été créée au début de la guerre froide pour défendre le continent européen. C'est ce qu'affirme Elbridge Colby dans une courte interview accordée à CH Media (qui édite watson) en marge de la conférence.

Si les Etats-Unis se tournent entièrement vers la Chine, Washington n'aura plus d'argent pour l'Europe. Qu'adviendrait-il de l'Otan?

Elbridge Colby: L'Europe serait mise à contribution. Les membres européens de l'Otan devraient assumer la responsabilité principale de la défense du continent. Et je pense que les Européens sont prêts à l'accepter.

Et les Etats-Unis retireraient toutes leurs troupes d'Allemagne, d'Italie, de Grande-Bretagne et d'autres pays de l'Otan?

Je pense qu'une certaine réduction de la présence des troupes serait appropriée. En contrepartie, l'Europe devrait s'équiper et les forces armées devraient acquérir de nouvelles capacités.

En fin de compte, ce serait la fin de l'ancienne Otan. Un changement de nom serait-il donc également approprié?

Non, je ne suis pas d'accord. Le fait est que l'Otan doit s'adapter pour survivre dans une nouvelle ère où la situation stratégique a changé.

En clair, cela signifie que la Russie n'est plus une menace. A leurs yeux, la Russie ne représente plus un grand danger pour la sécurité des Etats-Unis. La Chine a remplacé l'ancienne Union soviétique en tant que pôle opposé à l'Amérique. Ne serait-il donc pas logique de créer une nouvelle alliance de défense pour l'Indo-Pacifique?

Je suis sceptique à ce sujet. Les problèmes que poserait un réseau complexe d'accords multilatéraux dans le Pacifique seraient plus importants que leur utilité.

«Ce qui est déterminant, en fin de compte, c'est l'équilibre militaire»

Elbridge Colby souligne qu'il ne fait que défendre son opinion privée. Mais presque personne ne veut croire à cette affirmation. Dans les groupes de réflexion et les cercles de discussion de Washington, il est un invité apprécié. D'une part, parce qu'il entretient de bons contacts avec d'autres proches de Trump. D'autre part, parce qu'il défend des positions similaires à celles du candidat républicain à la présidence, mais que grâce à sa formation, il parle le langage des généraux de la table des habitués de la capitale.

Ainsi, Elbridge Colby lie rarement sa critique de l'Otan à des attaques personnelles contre certains pays membres. Il affirme plutôt que l'Europe doit tout simplement prendre acte du fait que les Etats-Unis ne peuvent plus défendre le continent à eux seuls. Elbridge Colby, dont le grand-père était autrefois directeur de la CIA, a également l'habitude de dire que l'Otan jouera toujours un rôle important à l'avenir.

Mais il se pourrait bien que les Européens donnent le ton dorénavant. «C'était l'objectif initial», a récemment déclaré Elbridge Colby, cité par par Politico.

(aargauerzeitung.ch)