Apple privera ces trois iPhone de sa future mise à jour

Cet automne, Apple prévoit une grosse mise à jour de son système d'exploitation. Mais certains modèles populaires seront exclus.

Plus de «International»

Un article de

Avec iOS 26, Apple a repensé en profondeur l’apparence de son système d’exploitation pour iPhone. Présenté lundi par la marque, le nouveau design s’appelle Liquid Glass, soit «verre liquide» en français. On vous explique tout ici.



Apple en a aussi profité pour modifier la manière dont elle nomme ses systèmes d’exploitation. Jusqu’à présent, ceux-ci étaient identifiés par des numéros de version consécutifs. Désormais, ils porteront le chiffre de l’année durant laquelle les mises à jour auront lieu. En prévision des nouveautés de l’an prochain, les appareils utiliseront cette année la dénomination 26.

Tous les détails sur iOS26 Vidéo: YouTube/Frandroid

Ce ne sera pas pour tout le monde

Avec ce nouveau système, Apple ne se contente pas de changer l’esthétique et la dénomination, la marque va également abandonner la prise en charge de certains anciens modèles d’iPhone. Comme il l'indique sur son site web, trois modèles pourtant populaires ne seront plus compatibles avec iOS 26: l’iPhone XR, l’iPhone XS et l’iPhone XS Max, tous trois lancés en 2018.

L’année dernière encore, Apple avait proposé iOS 18 à tous les modèles déjà compatibles avec la version précédente. C’est donc la première fois depuis trois ans que certains iPhones ne pourront plus bénéficier de la nouvelle mise à jour du système.

Voici les modèles qui auront accès à iOS 26

iPhone 11

iPhone 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone 12 et 12 Mini

iPhone 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 13 et 13 Mini

iPhone 13 Pro et 13 Pro Max

iPhone 14 et 14 Plus

iPhone 14 Pro et 14 Pro Max

iPhone 15 et 15 Plus

iPhone 15 Pro et 15 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 et 16 Plus

iPhone 16 Pro et 16 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone SE (3e génération)

Si vous possédez l’un des modèles exclus de la mise à jour, pas de panique, il ne sera pas nécessaire de changer d’appareil immédiatement. Apple continuera de fournir des mises à jour de sécurité pour les anciens iPhones.

Et ce ne sont pas seulement les iPhones qui sont concernés. Un modèle d’iPad ne recevra pas la nouvelle version d’iPadOS 26. Il s’agit de l’iPad de 7e génération, commercialisé par Apple en 2019.

Traduit de l'allemand par Joel Espi