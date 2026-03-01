Le président de la Confédération Guy Parmelin a notamment été en contact avec le Koweit dimanche.

La situation au Moyen-Orient inquiète la Suisse et Guy Parmelin

Le président s'est entretenu avec des dirigeants de la région. Les Suisses en vacances vont devoir prendre leur mal en patience.

Depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) indique qu’aucun ressortissant suisse n’a été signalé blessé ou tué dans la région. Plusieurs voyageurs restent néanmoins bloqués sur place en raison des restrictions aériennes. La Suisse appelle toutes les parties à la retenue et à une désescalade immédiate.

Depuis le début des combats, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a répondu à plus de 300 demandes via son service d’assistance téléphonique, a déclaré dimanche son porte-parole Michael Steiner à Keystone-ATS. Les capacités ont été augmentées.

Les touristes doivent se débrouiller

Le DFAE est également en contact avec les ressortissants suisses qui ne peuvent quitter la région en raison des restrictions imposées au trafic aérien. Ceux-ci bénéficient d'une aide «dans la mesure du possible».

Le DFAE n'organise toutefois pas de départs pour les ressortissants suisses. Les personnes qui souhaitent quitter le pays doivent s'informer auprès des compagnies aériennes et des voyagistes sur les possibilités qui s'offrent à elles et utiliser les moyens de transport commerciaux disponibles. Les Suisses sur place sont invités à suivre les instructions des autorités locales et à s'inscrire sur l'application Travel Admin.

Le Touring Club Suisse (TCS) estime à près de 1500 le nombre de Suisses actuellement bloqués à l’étranger. Il s’agit principalement de voyageurs dont les vols ont été annulés.

Toutes les ambassades suisses de la région restent opérationnelles. Le personnel est en bonne santé et les infrastructures n'ont subi aucun dommage. Toutes les représentations disposent de dispositifs de sécurité et de crise, qui comprennent des plans d'urgence. Le DFAE ne s'exprime pas sur les mesures concrètes prises.

Il reste des Suisses à l'ambassade de Téhéran

Quatre des dix employés restants de l'ambassade suisse à Téhéran ont été rappelés en Suisse samedi. Cependant, en raison de la fermeture de l'espace aérien, leur départ n'a pas été possible, a déclaré Monika Schmutz Kirgöz, chef du département Moyen-Orient et Afrique du Nord au DFAE, dans une interview accordée à la SonntagsZeitung.

Six autres collaborateurs restent pour l'instant à l'ambassade de Téhéran. Le personnel avait déjà été réduit de 14 à 10 personnes les jours précédents. Des lits ont été installés dans une cave pour les employés. Les cinq collaborateurs du DFAE à l'ambassade de Tel-Aviv peuvent se réfugier dans des bunkers en cas d'alerte aérienne.

Guy Parmelin est inquiet

Dimanche soir, le président de la Confédération Guy Parmelin s'est entretenu avec le président des Émirats arabes unis et le prince héritier du Koweït. Ils ont discuté «de l'évolution rapide de la situation et de la nécessité d'empêcher toute déstabilisation supplémentaire de la région», a écrit le conseiller fédéral sur la plateforme X.

Il s'est dit «profondément préoccupé» par l'escalade au Proche-Orient et a réitéré la demande officielle de la Suisse aux parties au conflit de respecter le droit international. Toutes les parties doivent «protéger les civils et les infrastructures civiles, désamorcer immédiatement le conflit et revenir à la diplomatie», a rappelé le président de la Confédération.

Des milliers de Suisses sont dans la région

Selon le DFAE, environ 5200 Suisses de l’étranger sont enregistrés aux Émirats arabes unis, auxquels s’ajoutent près de 900 voyageurs. En Israël, quelque 25 000 personnes figurent au registre des Suisses de l’étranger et une centaine sont inscrites sur l’application Travel Admin.

En Arabie saoudite, environ 540 ressortissants suisses sont enregistrés, au Qatar près de 350 et en Iran environ 180. Une nette majorité des personnes inscrites en Iran possèdent également la nationalité iranienne.

Dans d’autres pays comme Oman, le Koweït et Bahreïn vivent respectivement entre 100 et 120 Suisses. Par ailleurs, 180 voyageurs sont enregistrés à Oman, tandis que le Koweït, Bahreïn et le Yémen n’en comptent qu’une dizaine.

De nombreux vols sont suspendus

L’escalade a également des conséquences sur le trafic aérien. En raison de la situation tendue au Proche-Orient, la compagnie aérienne Swiss a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel-Aviv. Les liaisons vers Dubaï sont interrompues jusqu’au mercredi 4 mars inclus, celles vers Tel-Aviv jusqu’au dimanche 8 mars inclus.

Ces mesures concernent aussi les itinéraires. Jusqu’au 4 mars, les avions de Swiss n’utiliseront pas l’espace aérien des Émirats arabes unis. Jusqu’au 8 mars, la compagnie évitera également les espaces aériens d’Israël, du Liban, de la Jordanie, de l’Irak, de l’Iran, du Koweït et de Bahreïn.

Dimanche, trois appareils de compagnies aériennes du Golfe étaient immobilisés à l’aéroport de Zurich. L’aéroport a toutefois indiqué ne disposer d’aucune information faisant état de passagers bloqués à Zurich.

A Genève, Emirates (Dubaï), Qatar Airways (Doha) et Etihad Airways (Abu Dhabi) assurent habituellement deux vols par jour vers la région. Depuis samedi matin, ces compagnies ne desservent toutefois plus aucune destination concernée.

Le DFAE a par ailleurs élargi ses mises en garde pour le Proche-Orient. Il déconseille désormais les voyages touristiques et non urgents à destination du Bahreïn, de la Jordanie, du Qatar, du Koweït, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. (ats)