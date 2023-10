La militante et journaliste iranienne Narges Mohammadi a reçu le Nobel de la paix ce vendredi 6 octobre 2023. Image: x @NobelPrize

Le Nobel de la paix a été décerné à Narges Mohammadi

La militante et journaliste iranienne Narges Mohammadi remporte le Nobel de la paix. Emprisonnée en Iran, elle se voit décerner la prestigieuse récompense pour son combat pour le droit des femmes.

Plus de «International»

Le Nobel de la paix a couronné vendredi la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi, actuellement dans une geôle de la République islamique où des femmes, tête nue, font souffler un vent d'émancipation malgré la répression.

La militante et journaliste de 51 ans est récompensée «pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous», a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo. (ag/ats)