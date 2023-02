Reza Pahlavi. Image: facebook

Comment le fils du chah pourrait profiter des révoltes en Iran

Depuis la fin du règne de son père, le dernier chah d'Iran, Reza Pahlavi vit en exil aux Etats-Unis. L'ancien prince héritier propose une nouvelle voie pour remplacer le régime controversé des mollahs.

Thomas Seibert, Istanbul / ch media

«Que se passera-t-il quand ce régime prendra fin?», demande Reza Pahlavi. Le fils du dernier chah d'Iran appelle l'opposition à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran à se préparer à un renversement dans son pays natal.

Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité en février, l'homme de 62 ans a expliqué comment il envisageait la transition de la République islamique vers un Iran démocratique. Reza Pahlavi n'est pas retourné en Iran depuis 45 ans, mais le prince héritier devient aujourd'hui un espoir pour l'opposition.

Le «fleuron du mal»

Cinq mois après le début du soulèvement national contre la République islamique en septembre, les protestations reprennent. Pour la première fois depuis des semaines, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre l'exécution de militants.

Reza Pahlavi, ancien prince héritier, est considéré comme le futur chef potentiel d'un gouvernement de transition après la chute des mollahs (dirigeants iraniens actuels), car il jouit d'une réputation de patriote et de démocrate qui pourrait unifier l'opposition notoirement divisée.

C'est à l'âge de 17 ans qu'il quitte l'Iran, en 1978, pour suivre une formation de pilote de chasse aux États-Unis. Un an plus tard, son père Mohammad Reza Pahlavi est contraint d'abandonner le trône et de s'exiler. Il meurt peu après. Le clergé chiite, qui a pris le pouvoir à Téhéran, diabolise encore aujourd'hui le régime du Shah, allié des Etats-Unis, et le qualifie de «fleuron du mal».

Reza Pahlavi ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de la répression brutale des dissidents sous le règne de son père. En outre, le prince héritier a prouvé à maintes reprises son amour de la patrie: dans les années 1980, il s'est porté volontaire pour participer à la guerre contre l'Irak en tant que pilote pour l'Iran. Les mollahs de Téhéran ont refusé.

Une charte des droits humains

Depuis les Etats-Unis, Reza Pahlavi a, selon ses propres dires, maintenu pendant des décennies des contacts étroits l'Iran. Aujourd'hui, il fait partie des opposants au régime les plus en vue sur la scène internationale. Son objectif pour l'Iran est un système démocratique avec un Etat de droit à l'occidentale et une constitution basée sur la Convention des droits de l'homme de l'ONU, a déclaré le prince héritier à Munich.

A l'occasion de l'anniversaire de la révolution islamique de 1979, Reza Pahlavi a participé début février à une table ronde à l'université de Georgetown à Washington, aux côtés de la lauréate du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi, de la militante féministe Masih Alinejad, de l'actrice Golshifteh Farahani et d'autres activistes. Il s'agissait de la première rencontre de ce type.

Les orateurs ont appelé l'opposition à l'unité. Reza Pahlavi a exigé que la préparation de l'après commence dès maintenant. Il a déclaré:

«Oublions tous les slogans, retroussons nos manches et mettons-nous au travail»

Lui et d'autres membres de l'opposition cherchent à s'entendre sur une liste d'exigences démocratiques minimales pour un futur Etat iranien. Arash Azizi, expert de l'Iran et militant de l'opposition aux Etats-Unis, a déclaré à l'Aargauer Zeitung que la charte contiendrait des engagements en matière de droits humains, de sécularisme, d'égalité des sexes et de transition vers la démocratie. La question de savoir comment les droits des minorités ethniques seront inscrits dans la charte est encore controversée.

«Un accord serait une percée pour l'opposition. La fragmentation des opposants au régime est l'une des raisons pour lesquelles la République islamique a pu se maintenir au pouvoir depuis plus de 40 ans, alors qu'elle est rejetée par de nombreux Iraniens» Farhang Jahanpour, spécialiste britannique de l'Iran.

L'alternative la plus prometteuse

Selon un sondage de l'institut Gamaan, quatre Iraniens sur cinq en Iran soutiennent le mouvement de protestation. Un sur deux est favorable à la participation de Reza Pahlavi à la transition de la République islamique vers un système démocratique.

Farhang Jahanpour considère lui aussi que le fils du chah est actuellement «l'alternative la plus prometteuse» à la République islamique. Selon lui, la monarchie a toujours de nombreux soutiens en Iran. En outre, Reza Pahlavi est un défenseur éloquent et intelligent d'un système de gouvernement démocratique.

Il promet qu'il ne veut pas faire revivre la monarchie absolue de son père, mais qu'il aspire plutôt à une transition vers la démocratie le plus rapidement possible. Il a déclaré à Munich:

«Un nouvel Iran coopérera avec Israël et les Etats arabes»

Pas accepté de tous

Reza Pahlavi ne fait toutefois pas l'unanimité parmi les opposants iraniens. Tout d'abord, les contestataires se demandent si la famille Pahlavi ne se nourrit pas de la richesse de l'ancien chah, qui avait amassé des milliards de dollars durant son règne dictatorial.

Deuxièmement, il n'est pas certain qu'un homme de plus de 60 ans, qui a passé les deux tiers de sa vie en dehors de l'Iran, soit accepté par la jeune génération iranienne, l'épine dorsale du mouvement de protestation. En conséquence, sa présence à Munich a suscité des critiques.

Finalement, les détracteurs se demandent pourquoi Reza Pahlavi ne recommande pas des politiciens de l'opposition en Iran pour mener une transition politique. Le changement en Iran doit venir du pays lui-même, affirme le spécialiste de l'Iran Jahanpour.