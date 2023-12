Les attaques des Houthis en mer Rouge cachent une raison diplomatique

Navire norvégien attaqué: les Houthis ont une idée derrière la tête

Depuis fin novembre, les rebelles yéménites Houthis ont massivement augmenté leurs attaques en mer Rouge. Tôt mardi matin, ils ont attaqué un pétrolier norvégien. Voici les principales questions et réponses.

Que s'est-il passé?

Un pétrolier norvégien a été attaqué au large des côtes du Yémen. Comme l'a annoncé, tôt mardi matin, le commandement régional compétent de l'armée américaine, le pétrolier et chimiquier «Strinda» a été touché par un missile de croisière. Le centre d'alerte maritime britannique (UKMTO) a également signalé l'incident dans le détroit de Bab al-Mandab, à 15 miles nautiques à l'ouest de la ville côtière yéménite de Mocha.

Qui est derrière les attaques?

Les rebelles houthis alliés à l'Iran au Yémen ont revendiqué l'opération militaire menée contre le pétrolier. Le pétrolier a été visé par un missile après que l'équipage a ignoré tous les avertissements, a expliqué le porte-parole militaire houthi Yahya Sari dans une déclaration retransmise à la télévision.

Selon The Economist, des sources des services secrets israéliens sont convaincues que l'Iran est derrière ces attaques. L'Iran espère ainsi faire monter les prix du pétrole et de l'expédition par ces attaques et faire ainsi pression sur les alliés d'Israël.

Comment les attaques sont-elles justifiées?

En lançant ces attaques, les Houthis se solidarisent avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Les rebelles avaient annoncé, samedi, qu'ils bloqueraient les bateaux en route vers les ports israéliens jusqu'à ce qu'Israël autorise l'entrée de nourriture et d'aide médicale dans la bande de Gaza.

Dès la fin du mois de novembre, Yahya Sari a menacé:

«Si la communauté internationale se soucie de la sécurité et de la stabilité de la région et ne veut pas que le conflit s'étende, elle devrait arrêter l'agression d'Israël contre Gaza».

Alors que dans un premier temps, les Houthis avaient seulement menacé d'attaquer tous les bateaux ayant un lien avec Israël, ils veulent depuis ce week-end empêcher à l'avenir le passage en mer Rouge des bateaux de toute nationalité en route vers Israël. Seuls les cargos livrant de l'aide à la bande de Gaza seraient autorisés à passer.

Quelle est la signification du blocus des Houthis?

Le Yémen est situé au sud de la péninsule arabique, sur le détroit de Bab el-Mandeb: il est traversé par l'une des plus importantes voies maritimes du monde en provenance et à destination du canal de Suez en Égypte. Ce canal relie la Méditerranée à la mer Rouge et offre ainsi la liaison maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe. Environ 10% de l'ensemble du commerce mondial passe par la mer Rouge, y compris le pétrole et le gaz liquéfié.

Les attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb représentent une opportunité stratégique pour les Houthis à plusieurs égards, explique à The Economist Emile Hokayem, un expert de l'Institut international d'études stratégiques de Londres (iiss). La cause palestinienne reste populaire dans le monde arabe et les Houthis pourraient donc améliorer leur image dans le monde arabe en soutenant les opprimés. Avec ces attaques, les Houthis envoient en outre un signal clair selon lequel la mer Rouge est désormais un théâtre légitime pour la lutte contre Israël, poursuit Hokayem.

Au cours des trois dernières semaines, les Houthis ont déjà attaqué plusieurs navires et les ont empêchés de passer. Et ce n'est pas tout: le 19 novembre, ils ont réussi à prendre le contrôle d'un cargo. Le cargo «Galaxy Leader» a été amené au port yéménite de Hoëdic, où il est utilisé comme attraction touristique selon des vidéos et des images diffusées sur les réseaux sociaux. Les 25 membres de l'équipage, de nationalités différentes, se trouvent toujours à bord.

Que sait-on du «Strinda»?

Après l'attaque, le «Strinda» a lancé un appel de détresse, à la suite duquel le destroyer «USS Mason» a apporté son aide, a annoncé le commandement régional américain sur X. Un incendie et des dégâts ont été constatés à bord, mais il n'y a pas eu de blessés.

Le «Strinda», long de 144 mètres, appartient à la compagnie maritime norvégienne J. Ludwig Mowinckels Rederi. Comme l'a confirmé le président de Mowinckel, Geir Belsnes, à Reuters, l'équipage indien de 22 personnes n'a pas été blessé. Il a pu éteindre lui-même l'incendie et est maintenant en route avec le «Strinda» vers un port sûr.

A l'origine, le Strinda était en route pour Venise, en Italie, après avoir chargé de l'huile végétale et des biocarburants en Malaisie, comme le montrent les données de l'entreprise de suivi des navires Kpler et comme l'a confirmé l'association norvégienne des armateurs. Début janvier, le pétrolier aurait ensuite dû jeter l'ancre dans le port israélien d'Ashdod, comme l'écrit le Times of Israel, se référant à d'autres médias israéliens.

Quelles sont les réactions?

L'association des armateurs norvégiens a critiqué l'attaque, estimant qu'elle était inacceptable et qu'elle représentait un grave développement de la situation sécuritaire en mer Rouge pour la navigation civile.

Le week-end dernier, le conseiller à la sécurité nationale israélienne Zachi Ha-Ngebi avait déjà déclaré qu'Israël avait demandé à ses alliés occidentaux de se pencher sur les menaces en provenance du Yémen. On leur laissera un peu de temps pour organiser une réponse. Mais si les menaces persistent, nous agirons pour lever ce blocus.

Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont condamné les attaques contre les navires et ont tenu l'Iran pour responsable de son rôle dans le soutien aux Houthis. L'Iran a rétorqué que ses alliés prenaient leurs décisions en toute indépendance. L'Arabie saoudite a appelé les Etats-Unis à réagir avec retenue à ces attaques.