Le nombre d'exécutions a explosé en 2025

Une manifestante proteste contre les exécutions en Iran. Image: getty

Voici les pays qui ont le plus exécuté de personnes en 2025

Une poignée de gouvernements «déterminés à régner par la peur» a fait grimper le nombre de mises à mort recensées par Amnesty International en 2025. La Chine, l'Iran et l'Arabie saoudite affichent les chiffres les plus élevés.

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L'an dernier, le nombre d'exécutions a augmenté de manière «vertigineuse» à travers le monde. C'est le cri d'alarme lancé ce lundi par Amnesty International. L'ONG a recensé 2707 mises à mort en 2025, un chiffre en hausse de 78% par rapport à l'année précédente. Il s'agit du plus haut niveau jamais enregistré par l’organisation depuis 1981, précise-t-on.

Cette forte augmentation est principalement imputable à l’Iran, explique l'ONG. Le pays a effectué son plus grand nombre d’exécutions «depuis des décennies» et a plus que doublé le total de 2024. Au total, au moins 2159 personnes ont été mises à mort par les autorités iraniennes. Amnesty commente:

«Téhéran a continué à utiliser la peine de mort comme une arme, souvent à l’issue de procès inéquitables, afin de semer la peur parmi la population et de punir ceux qui ont contesté, ou sont perçus comme ayant contesté, l’ordre établi de la République islamique d’Iran». Amnesty International

L'Arabie saoudite a également battu son record de 2024, avec 356 exécutions. Ryad et Téhéran cumulent ainsi plus de 90% des cas recensés par Amnesty. Quinze autres pays ont procédé à des exécutions l'an dernier, dont le Yémen (51), les Etats-Unis (47) et l'Egypte (32). Dans ces Etats, le nombre de mises à mort a plus que doublé par rapport à l'année d'avant.

Des milliers de cas qui échappent aux statistiques

Il est important de souligner que le nombre réel d'exécutions menées en 2025 est sans doute beaucoup plus élevé. En effet, les chiffres d'Amnesty ne comprennent pas les mises à mort effectuées dans plusieurs pays d'Asie, dans lesquels la peine capitale constitue un secret d'Etat.

C'est notamment le cas de la Chine, où «des milliers» de personnes ont «probablement» été tuées l'an dernier, selon l'ONG. Pékin détiendrait même le record mondial du nombre d'exécutions, bien qu'il soit «impossible» de connaître la véritable ampleur du phénomène. La situation est similaire au Vietnam et en Corée du Nord, où l’organisation estime que le recours à la peine de mort a été «massif».

La soi-disant «guerre contre la drogue», soit la répression des infractions liées à la législation sur les stupéfiants, explique également la multiplication des exécutions, indique Amnesty. Près de la moitié des cas recensés en 2025 ont fait suite à des condamnations de ce type dans cinq pays: l'Iran (998), l'Arabie saoudite (240), Singapour (15), le Koweït (2) et la Chine (chiffre inconnu).



La moitié du monde

Malgré la hausse enregistrée en 2025, Amnesty estime que des progrès ont tout de même été réalisés. Ainsi, aucune exécution ni condamnation à mort n'ont été recensées en Europe et en Asie centrale. Pour la 17ᵉ année consécutive, les Etats-Unis ont été le seul pays des Amériques à procéder à des exécutions, et au sein de celui-ci, près de la moitié des cas ont eu lieu en Floride.

Des textes visant à abolir la peine de mort ont été présentés au Liban et au Nigeria, tandis que la Cour constitutionnelle du Kirghizistan a déclaré inconstitutionnelle une tentative de rétablissement de la peine capitale. «Quand Amnesty International a entrepris son combat contre la peine de mort en 1977, seuls 16 pays l’avaient abolie totalement», note l'ONG. «Aujourd’hui, ce nombre a atteint 113, ce qui représente plus de la moitié des pays du monde». (asi)