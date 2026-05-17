Un drone équipé d'une bobine à fibre optique (image d'archive): il est immunisé contre les dispositifs de brouillage ennemis, à moins que... Image: imago

A 12 ans, il arrête un drone russe à lui tout seul



Un garçon ukrainien aperçoit un drone russe à fibre optique fonçant vers sa famille — en se souvenant du conseil qu’un soldat ukrainien lui avait donné.

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C'est une histoire comme il n'en advient pas souvent. C’est en tout cas ce que le petit Anatolij Prokhorenko a raconté au Washington Post. Prokhorenko n’a que douze ans, mais dans son village ukrainien, qui se trouve près de Tcherniw, non loin de la frontière, il est déjà un petit héros.

L’enfant dit avoir stoppé un drone russe juste avant qu’il ne s’abatte sur sa famille.



Drones à fibre optique

Selon le Washington Post, Prokhorenko était perché dans un poirier, lorsqu’il entendit le bourdonnement caractéristique d’un drone russe.

Pour espérer mieux contourner les brouilleurs ennemis, l’armée du président russe Vladimir Poutine utilise de plus en plus, à proximité immédiate du front, ce que l’on appelle des drones à fibre optique.

Ces engins mortels sont équipés d’une bobine dévidant un câble en fibre optique, qui assure la liaison avec la base. Mais cette connexion ne peut être interrompue par les brouilleurs adverses.



Le câble en fibre optique reste visible, s’étendant sur le sol, entre les buissons et les arbres. Il forme, à travers le paysage, un réseau qui évoque une toile d’araignée. «En hiver, c’est en quelque sorte vraiment magnifique», explique Volodymyr Poltoratskyi, le père d’Anatolij. Les câbles «pendent comme des guirlandes sur la route et dans les arbres, et le givre se dépose sur les lignes», raconte Poltoratskyi au journal étasunien.



Leçon d'un soldat ukrainien

Prokhorenko vit le drone se diriger vers un bâtiment où se trouvaient trois de ses frères et sœurs. Il se souvint alors du conseil qu’un soldat ukrainien lui avait donnée, en passant, alors qu’il travaillait aux champs avec son père.



Le soldat avait conseillé à Prokhorenko, dans un tel cas de figure, de laisser d’abord passer le drone pour ne pas se mettre lui-même en danger. À distance sécurisée, il suffisait de ramasser le câble en fibre optique tombé au sol, de l’enrouler autour des doigts avec une astuce, puis de le casser. C’est exactement ce qu’Anatolij fit.



Le drone perdit le contact avec le poste de commandement russe, se désorienta et s’écrasa loin de sa trajectoire initiale. «J’attendais une explosion, mais il ne se passa rien», confie le garçon au Washington Post.



Attaque nocturne sur Kiev

Quatre ans après l’invasion de l’Ukraine, la Russie est vivement critiquée pour ses attaques ciblées contre des civils et contre l’infrastructure énergétique du pays.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des frappes de missiles et de drones sur la capitale ukrainienne, Kiev, ont fait plus de vingt morts.



Robert Tollast, spécialiste militaire au Royal United Services Institute de Londres, a déclaré au Washington Post, à propos des attaques quotidiennes de drones: «C’est un problème vraiment terrible que les Russes imposent aux civils ukrainiens, et ce dans de nombreuses villes.»

