Un navire de guerre iranien coulé par une torpille américaine

Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Plus de huitante corps ont été repêchés dans l'océan indien.

«Mardi dans l'océan Indien, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille», a déclaré le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au Pentagone, soulignant que ce bâtiment était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde guerre mondiale. Une déclaration faite après que la marine sri-lankaise a annoncé le naufrage au large de ses côtes de la frégate iranienne Dena.

Les images: Un sous-marin américain coule un navire de guerre iranien. Vidéo: twitter

Image: x

La frégate iranienne Dena a fait naufrage mardi 3 mars 2026. Image: x

«Au fond de l'océan»

Présent à son côté, le chef d'état-major, le général Dan Caine, a précisé que «pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d'attaque rapide de la marine des Etats-Unis a coulé un navire combattant ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48, à effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de l'océan».

Selon les autorités sri-lankaises, les corps de 87 marins ont été repêchés après le naufrage de la frégate iranienne Dena au large du Sri Lanka, à la suite de ce que des membres d'équipage ont décrit comme une explosion. Les recherches se poursuivent pour retrouver 61 marins toujours portés disparus, ont ajouté les porte-paroles de l'armée et de la police. Trente-deux marins iraniens ont été secourus. (ag/ats)