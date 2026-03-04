ciel clair
DE | FR
burger
International
Iran

Un navire de guerre iranien coulé par une torpille américaine

Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien.
La frégate iranienne Dena a fait naufrage mardi 3 mars 2026.Image: x

Un navire de guerre iranien coulé par une torpille américaine

Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Plus de huitante corps ont été repêchés dans l'océan indien.
04.03.2026, 17:3504.03.2026, 17:35

«Mardi dans l'océan Indien, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien qui pensait être en sécurité dans les eaux internationales. Au lieu de quoi, il a été coulé par une torpille», a déclaré le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, lors d'une conférence de presse au Pentagone, soulignant que ce bâtiment était le premier coulé par une torpille américaine depuis la Seconde guerre mondiale. Une déclaration faite après que la marine sri-lankaise a annoncé le naufrage au large de ses côtes de la frégate iranienne Dena.

Les images:

Un sous-marin américain coule un navire de guerre iranien.Vidéo: twitter
Un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien.
Image: x
La frégate iranienne Dena a fait nauvrage mardi 3 mars 2026.
La frégate iranienne Dena a fait naufrage mardi 3 mars 2026.Image: x

«Au fond de l'océan»

Présent à son côté, le chef d'état-major, le général Dan Caine, a précisé que «pour la première fois depuis 1945, un sous-marin d'attaque rapide de la marine des Etats-Unis a coulé un navire combattant ennemi en utilisant une seule torpille Mark 48, à effet immédiat, envoyant le navire de guerre au fond de l'océan».

Pourquoi la guerre en Iran rapporte gros à Poutine

Selon les autorités sri-lankaises, les corps de 87 marins ont été repêchés après le naufrage de la frégate iranienne Dena au large du Sri Lanka, à la suite de ce que des membres d'équipage ont décrit comme une explosion. Les recherches se poursuivent pour retrouver 61 marins toujours portés disparus, ont ajouté les porte-paroles de l'armée et de la police. Trente-deux marins iraniens ont été secourus. (ag/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
1 / 8
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
partager sur Facebookpartager sur X
Le Koweït a abattu «par erreur» trois avions américains
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
La crise en Iran prouve que les panneaux solaires peuvent sauver un pays
La sortie du pétrole est souvent présentée comme un impératif climatique. Mais les frappes américaines et israéliennes sur l’Iran, qui paralysent le détroit d’Ormuz, nous rappellent que c’est également un enjeu sécuritaire de premier ordre.
Alors qu'Israël et les Etats-Unis attaquent l'Iran, les marchés mondiaux du pétrole sont sur les nerfs. Les prix du pétrole ont commencé à augmenter avant même toute perturbation de l'approvisionnement. Les négociants en pétrole envisagent la possibilité que la navigation dans le détroit d'Ormuz reste paralysée.
L’article