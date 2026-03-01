en partie ensoleillé10°
Iran

Iran: Les Etats-Unis ont utilisé ce drone pour la première fois

(U.S. Central Command) LUCAS drone
Et voici le specimen.image: U.S. Central Command

Les Etats-Unis ont utilisé cette arme inédite pour la première fois

Les forces armées américaines ont déployé pour la première fois un nouveau drone autonome lors de frappes contre l’Iran, piloté par une unité spéciale.
01.03.2026, 12:5701.03.2026, 13:15

Les forces armées américaines ont utilisé samedi — pour la première fois en situation de combat — le drone kamikaze autonome Lucas (Low-cost Unmanned Combat Attack System, ou système d’attaque de combat sans pilote à bas coût), lors de frappes aériennes contre l’Iran. Le commandement régional compétent l’a confirmé. Le drone a été engagé dans le cadre de l’opération Epic Fury.

Selon les américains, les attaques ont visé des centres de commandement et de contrôle des Gardiens de la révolution, ainsi que la défense aérienne iranienne, mais aussi des emplacements de missiles et de drones, et des aérodromes militaires. L’objectif était d’affaiblir les capacités militaires globales du pays. Les responsables n’ont pas précisé l’ampleur des dégâts.

«Est-ce la fin du monde?»: j'ai vécu la riposte iranienne sur Tel Aviv

Nouvelle unité spéciale

Le drone Lucas est un système d’attaque à usage unique, développé sur le modèle du drone iranien Shahed-136. Il est fabriqué par l’entreprise américaine SpektreWorks, basée dans l'Etat de l'Arizona. Le système repose sur un modèle d’entrainement destiné à la défense contre les drones, et peut notamment être lancé par catapulte ou par fusée.

Selon le département américain de la Défense, un drone Lucas a été lancé pour la première fois depuis un bâteau en décembre. A bord d’un navire de combat côtier, des soldats de la nouvelle unité spéciale Taskforce Scorpion Strike ont ainsi testé son utilisation dans le golfe Arabique.

Portée d’environ 800 kilomètres

Le drone dispose d’une portée d’environ 800 kilomètres et peut transporter une charge explosive d’environ 18 kilogrammes. Son poids maximal au décollage est d’environ 80 kilogrammes. Les experts estiment son cout unitaire a quelque 35 000 dollars américains.

Qui était le guide suprême de l'Iran tué samedi?

La Taskforce Scorpion Strike a été créée en décembre à la suite d’une instruction antérieure du ministre de la Defense américain Pete Hegseth. Dans une lettre, il avait demandé d’accélérer l’acquisition de ces systèmes autonomes à bas coût, et de les intégrer davantage dans la formation et les opérations.

La marine américaine opère notamment sur une superficie maritime d’environ 6,5 millions de kilomètres carrés dans le golfe Arabique, le golfe d’Oman, la mer Rouge et certaines parties de l’océan Indien.

